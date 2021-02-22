Доллар и евро снова дорожают 22.02.2021, 13:24

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Какие курсы валют установили обменники 22 февраля.

Курс доллара и евро 22 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже растут. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,06% — до 2,5933 рубля (данные на 10.54), евро укрепился на 0,18% — до 3,1448 рубля, а российский рубль снизился на 0,62% — до 3,4846 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.13).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Paritetbank), а ниже всего — 2,598 (БСБ Банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,603 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,2 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,147 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,143 рубля.

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