Врач объясняет, что пить и есть, если коронавирус влияет на работу ЖКТ 22.02.2021, 13:29

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Специалист дала важные алгоритмы.

Наиболее распространенными клиническими проявлениями инфекции COVID-19 являются респираторные симптомы: сухой кашель, одышка, боль в горле, заложенность носа, лихорадка. Однако нередко пациенты предъявляют жалобы, которые можно характеризовать как гастроинтестинальные проявления: потеря аппетита, диарея, тошнота и рвота, боль в животе, пишет tut.by.

По разным оценкам, диарея встречается у каждого пятого пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, а хотя бы один симптом со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается более чем у половины заболевших.

В острой фазе болезни и в период восстановления принципиально важно обеспечить полноценное питание и соблюдение питьевого режима, чтобы компенсировать энергетические потери, предотвратить или корректировать жидкостные и электролитные нарушения, особенно у пациентов с гастроинтестинальными проявлениями коронавирусной инфекции.

О том, как правильно питаться в период болезни, как приготовить в домашних условиях раствор оральных регидратационных солей (ОРС), чтобы избежать обезвоживания на фоне диареи и рвоты, а также нужны ли пробиотики для восстановления работы ЖКТ после перенесенного COVID-19, рассказала доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, к. м. н. Елена Адаменко.

Путь вируса лежит… через желудок

На сегодняшний день фекально-оральный механизм передачи вируса COVID-19 общепризнан наряду с респираторным. Есть исследования, говорит эксперт, которые показывают, что вирус SARS-CoV-2 обнаруживается в тканях желудка, печени, пищевода, тонкой и толстой кишки. В ходе исследований также установлено, что РНК вируса SARS-CoV-2 может сохраняться в кале пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией до 40 дней после нормализации мазков из носоглотки, т.е. спустя почти полтора месяца после лабораторно подтвержденного выздоровления.

Вместе с тем у человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, вовсе не обязательно разовьются желудочно-кишечные проявления, в том числе это справедливо и в отношении пациентов с хроническими заболеваниями органов системы пищеварения. В недавно опубликованном метанализе 78 исследований с участием более 12,7 тысячи пациентов было показано, что симптомы со стороны ЖКТ наблюдаются у каждого 5-го пациента с инфекцией COVID-19.

Среди жалоб, которые предъявляют пациенты с гастроинтестинальными проявлениями, наиболее часто упоминаются:

- потеря аппетита — 22,3%;

- диарея — 12,4%;

- тошнота или рвота — 9%;

- боль в животе — 6,2%.

Алгоритмы дегидратации во время инфекции

— Любая инфекция нарушает водно-электролитный баланс в организме и требует восполнения жидкости, — говорит Елена Адаменко. — При инфекционной диарее на фоне инфекции COVID-19 у всех пациентов всех возрастов необходимо поддерживать адекватный внутрисосудистый объем и корректировать жидкостные и электролитные нарушения. Так как обезвоживание повышает риск жизнеугрожающих осложнений и летального исхода, особенно у детей и пожилых. Предотвратить развитие дегидратации до проявления клинических признаков можно с использованием различных приготовленных в домашних условиях жидкостей. В условиях стационара регидратационная терапия проводится в зависимости от степени обезвоживания оральными регидратационными солями или инфузионными растворами, вводимыми внутривенно. В домашних условиях также можно приготовить жидкость для питья, которая предотвратит обезвоживание.

Рецепт домашнего регидратационного раствора

Для приготовления потребуется:

1 литр чистой питьевой воды или кипяченой и охлажденной;

1 ч. л. (без верха) соли;

8 ч. л. сахара.

Объем такого выпиваемого раствора в домашних условиях может составлять до двух литров в сутки (чаще достаточно 1−1,5 л). Свежеприготовленный раствор ОРС следует принимать в течение периода, пока отмечается диарея.

Кроме того, необходимо обеспечить обильное питье другими жидкостями. Объем для взрослого человека не ограничен. Ребенок же должен выпивать дополнительно 100 мл жидкости после каждого жидкого стула.

Можно пить:

- чистую питьевую воду;

- рисовый отвар с солью или без;

- йогуртовый напиток без добавок;

- овощной или куриный бульон;

- некрепкий чай без сахара;

- свежеприготовленный фруктовый сок без сахара.

Категорически не рекомендуется во время гастроинтестинальных проявлений инфекции употреблять:

- газированные напитки;

- коммерческие пакетированные фруктовые соки;

- чай с сахаром;

- кофе;

- лечебные чаи или инфузионные растворы, обладающие стимулирующим, мочегонным или слабительным действием.

Принципы питания во время болезни

Одним из частых желудочно-кишечных проявлений COVID-19 является снижение аппетита. Человек отказывается от еды, в результате не обеспечивается необходимое поступление белка. Между тем белок крайне необходим для оптимального функционирования иммунной системы. Не менее важную роль играют в этом также витамины и минералы. Поэтому есть в любом случае надо, чтобы восполнить нутритивные потери, которые увеличиваются в период болезни.

— При гастроинтестинальной симптоматике инфекции COVID-19 и, в частности, при диарее, нежелательно делать перерывы между приемами пищи более 4 часов, — напоминает Елена Адаменко. — Оптимально частое (до 6 раз в день) питание — дробными порциями. При этом рекомендуется обычная сбалансированная и разнообразная пища. При соблюдении этих принципов нет необходимости дополнительно принимать витаминные комплексы. Хотя американские эксперты советуют для профилактики и лечения инфекции COVID-19 в домашних условиях дополнительный прием витаминов D, С и препаратов цинка.

В рационе во время болезни, отмечает эксперт, обязательно должна присутствовать белковая пища (мясо, рыба, яйца, зерновые), продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты, витамин D. Есть исследования, которые показали, что снижение уровня витамина D в организме способствует более тяжелому течению COVID-19. Тут стоит напомнить, что белорусы склонны к дефициту витамина D. В профилактических целях его можно принимать в дозах, не превышающих предельно допустимые; в лечебных — только после лабораторного подтверждения низкого уровня витамина в организме.

Что касается Омега-3 жирных кислот, то на основании проведенных исследований можно предположить, что они способны подавлять вирусную активность.

ВОЗ предлагает следующий алгоритм по питанию на фоне инфекционной диареи:

- диета, соответствующая возрасту, вне зависимости от жидкости, используемой при регидратации;

- частый прием малых количеств пищи в течение дня (6 раз в день);

- разнообразная пища, богатая энергией и микронутриентами (зерновые, яйца, мясо, фрукты и овощи);

- повышение энергетического восполнения, насколько переносимо, после эпизода диареи;

новорожденные требуют более частого кормления грудью или из бутылочки — в специальных формулах или расчетах длительности нет необходимости;

- дети должны иметь один дополнительный прием пищи после исчезновения диареи для восстановления нормального роста;

- избегать консервированных фруктовых соков — они гиперсмолярны и могут усилить диарею.

Нужны ли пробиотики для восстановления работы ЖКТ

До настоящего времени было проведено много исследований, которые показывают, что COVID-19 негативно влияет на микробиоту человека, вызывая изменения микробного разнообразия. Прием противовирусных или антибактериальных лекарственных препаратов во время лечения коронавирусной инфекции также сказывается на микробиоте кишечника.

— На сегодняшний день нет однозначного ответа: необходимо принимать пробиотики во время болезни и в восстановительном периоде или нет, — считает Елена Адаменко. — Например, Национальная комиссия здравоохранения и Национальное управление традиционной китайской медицины рекомендуют введение пробиотиков для пациентов с инфекцией COVID-19. Эксперты объяснили свое решение тем фактом, что многие пациенты получают антибиотикотерапию, которая впоследствии может стать причиной повышенной восприимчивости к кишечным инфекциям. Есть также ряд исследований, которые демонстрируют поддерживающую роль пробиотиков и нутрицевтиков в усилении иммунного ответа и профилактике вирусных инфекций в целом. В то же время результаты двух недавно опубликованных метанализов показали невысокую эффективность пробиотиков в снижении частоты и масштабов респираторных инфекций. Большинство экспертов предлагают воздержаться от применения обычных пробиотиков до тех пор, пока не будет глубоко изучен патогенез SARS-CoV-2, а также его влияние на микробиоту кишечника. Так что пока выводы и рекомендации очень противоречивые.

Вместе с тем сейчас проводятся три клинических испытания, которые посвящены изучению действия пробиотиков на пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Одно из них — профилактическое исследование, в котором оценивается влияние лактобацилл на заболеваемость COVID-19 среди медработников, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2. Другое оценивает эффект пробиотиков у пациентов с инфекцией COVID-19 и острой диареей, а также их возможность в профилактике интенсивной терапии у пациентов с инфекцией COVID-19. Третье исследует адъювантное использование кислородно-озоновой терапии вместе с добавкой пробиотиков у пациентов с COVID-19.

Возможно, основываясь на результатах этих исследований, пробиотики будут предложены в качестве потенциальных средств для включения в диетическое лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, а также в восстановительном периоде после болезни.

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