Ученые объяснили смерти молодых людей от коронавируса 22.02.2021, 14:39

3,100

Все дело в генах.

Исследователи из Рослинского института в Шотландии выделили пять генов, увеличивающих риск смерти молодых пациентов с коронавирусом, передает издание Daily Mail.

Команда ознакомилась с данными, полученными в ходе осмотра и изучения результатов анализов 2,2 тысячи пациентов, больных коронавирусом в тяжелой форме, в том числе более 200 госпитализированных в реанимационные отделения.

Оказалось, что существенные различия в генетическом составе людей могут объяснить, почему некоторые полностью поражены вирусом, однако остаются живы, а кто-то умирает с единственным характерным симптомом. Ученые выяснили, что из 20 тысяч генов у пациентов с COVID-19 были отличия в пяти и все они сыграли важную роль в иммунном ответе организма на инфекцию.

По словам ученых, один из генов, названный TYK2, имеет решающее значение для того, чтобы клетки иммунной системы становились более воспалительными. Это жизненно важно для удовлетворительной борьбы с вредоносными вирусами, такими как COVID-19. Однако если ген TYK2 неисправен, этот иммунный ответ может стать опасным, подвергая пациентов риску сильно повреждающего воспаления легких, которое часто является реальной причиной смерти при коронавирусе.

Летальный исход провоцируют и повреждения в гене IFNAR2. Он отвечает за выработку интерферона. Эта молекула приводит в действие иммунную систему при первых признаках присутствия в организме инфекций. Если работа гена нарушена, выделяется мало интерферона. Подобное также может привести к смерти.

"Возможно, дети унаследовали такие генетические вариации от своих родителей, что подвергает их риску", - отметила эксперт по иммунной системе и инфекционным заболеваниям Эдинбургского университета профессор Элеонора Райли.

Ученые утверждают, что эти результаты не приведут к рутинному генетическому скринингу пациентов, так как стандартного теста пока нет. Однако это дало им дополнительные подсказки о том, как лучше лечить пациентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».