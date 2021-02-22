Экономика бреда, абсурда, чепухи и нелепости 22.02.2021, 15:08

Шесть борисовских предприятий госсобственности находятся в стадии ликвидации.

В справке по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), которые находятся в производстве экономических судов в период с 1 января по 1 февраля 2021 года, упоминается шесть государственных или имеющих долю госсобственности предприятий в Борисовском районе, пишет ex-press.by.

Ученики, которые оканчивают в этом году борисовские школы, скорее всего, и слыхом не слышали о некогда известной всему СССР «Пианинке». Официально эта фабрика именовалась в последнее время ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов».

Потому как остановилось предприятие полтора десятка лет назад, в августе 2006 года. Но как бы продолжало существовать. В основном, правда, на бумаге. Однако лишь в сентябре 2018 Экономический суд Минской области начал ликвидационное производство, которое продолжается до сих пор и должно завершиться 24 февраля.

А ведь у предприятия могли быть инвесторы, но, увы, из-за океана, из самих США. Один из основных покупателей борисовских пианино в Северной Америке — компания Trade and music group incorporation — интересовался возможностью инвестировать в производство. Однако, как известно, «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Так и не отдали.

Достаточно долгой оказалась агония и у другого полностью государственного предприятия ПРУП «Борисовский Хрустальный завод им. Ф. Дзержинского». Ликвидировать основанное в конце 19 века предприятие начали в апреле 2013 года.

Случился кризис после того, как выяснилось, что модернизации, осуществленной за десятки миллионов евро из бюджета, завод не вынес. Срок ликвидации неоднократно продлевался специальными решениями правительства, и продлевается до сих пор — до 3 июля 2021 года.

Долго умирало и ОАО «Борисовская швейная фабрика», трижды (!) наделенное «золотой акцией» государства, чтобы не дай Бог не досталось доморощенным или зарубежным капиталистам. И таки тоже не досталось.

Ликвидация, начавшаяся официально в прошлом году, продлена до 4 февраля текущего года. Срок уже вышел, но информации о судьбе банкрота в открытых источниках пока нет. Можно предположить, что агония будет продлена.

С августа 2016 года находится в подвешенном состоянии ОАО «ПМК-16», выполняющее строительные работы. Еще в 2019 году его сотрудники трудились над заменой старых труб в борисовских тепловых сетях на предварительно изолированные.

Экономический суд области положил 29 сентября текущего года.

Все еще никак не может скончаться бывший совхоз «Радуга», а ныне ОАО «Забашевичи». На это небольшое сельскохозяйственное предприятие в результате хитрого экономического маневра были повешены непомерные долги ОАО «Борисовский мясокомбинат». Оба акционерных общества ничего не объединяло, кроме того, что львиная доля собственности каждого из них была государственной.

Именно это обстоятельство позволило бывшему совхозу остаться с долгами мясокомбината, а мясокомбинату начать жизнь с белого листа под гордым наименованием ОАО «Борисовский мясокомбинат №1».

Впрочем, похоже, жизнь, начавшаяся с белого листа, протекает не очень гладко.

А вот ОАО «Забашевичи» ликвидируется с марта 2017 года и должно завершить свое бренное существование 30 апреля текущего года.

В минувшем году в клуб государственных банкротов вступило ОАО «Борисовский консервный завод». Продукция предприятия была известна под торговой маркой «Асалода», что, как известно, значит «Наслаждение», и поставлялась даже в США и иные развитые страны.

Правда, столь далеко отправлялся в основном такой ностальгический продукт для русскоязычных эмигрантов, как березовый сок. Некоторые из них, вероятно, долго не могли забыть, как родина щедро поила их этим напитком, потому и приобретали сок от «Асалоды».

Увы, местные потребители предпочитали березовому соку, а также местной консервированной солянке, борщу, кабачковой икре и прочим деликатесам от «Асалоды», продукцию иных производителей.

Предприятие долгое время сотрясала директорская чехарда — руководители менялись чуть ли не каждый год. Однако никому из них так и не удалось вывести в плюс, тоже, кстати, модернизированный за счет государства завод овощных консервов в Борисове.

Ликвидация ОАО «Борисовский консервный завод» отодвинута на самый конец нынешнего года — до 30 декабря.

Надо отметить, что госпредприятия в Беларуси предпочитают не банкротить, по статистике здесь около 90% банкротов имеют негосударственную форму собственности.

Это не удивительно, ведь признать банкротом госпредприятие — значит, признать, что крепкие хозяйственники, а других у руля по идее, быть не должно, не способны сделать предприятие эффективным. Поэтому, несмотря на убытки, госпредприятия постоянно получают господдержку в той или иной форме за счет налогоплательщиков. Во всяком случае, так было до недавнего времени.

К примеру, в прошлом году недавно назначенный премьером Роман Головченко приезжал в Борисов в ОАО «БАТЭ», чтобы решить: помогать убыточному предприятию или нет. Речь шла о том, чтобы по образному выражению премьера, «дать глоток воздуха, чтобы вынырнуть с глубины».

Об итогах визита, опять же в открытых источниках, ничего не сообщалось, но пока о банкротстве БАТЭ, речи, похоже, не идет.

Трудно найти тех, кто поддерживает экономику бреда, абсурда, чепухи и нелепости. Такая экономика порождает бедствия, бедность, бардак с одной стороны и баринов, балаболов и барыг — с другой.

Похоже, именно дефицит здравого смысла стал причиной бед госпредприятий Борисова. Тех, кто уже официально объявлен банкротом, и тех, кто близко подошел к этой черте.

К примеру, опять же, модернизированное ОАО «Борисовжилстрой». Проверка, проведенная госконтролем в минувшем году, пришла к выводу о том, что неплатежеспособность предприятия приняла устойчивый характер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».