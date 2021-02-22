В Польше могут вернуть часть ослабленных недавно ограничений
- 22.02.2021, 15:07
Также правительство планирует закрыть границы.
Как сообщают польские СМИ, в стране готовятся вернуть часть ограничений из-за COVID-19, которые были недавно ослаблены.
Стоит отметить, что прежде всего рассматривают закрытия горнолыжных склонов, а также спортивной инфраструктуры.
Окончательное решение еще не принято, но министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Именно поэтому и появилась идея наложить ограничения на сферу спорта.
Кроме того, правительство планирует закрыть границы - особенно южные. Пересечение их будет возможным только для людей с тестом на коронавирус. В противном случае необходим будет карантин.