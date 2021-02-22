В Польше могут вернуть часть ослабленных недавно ограничений 22.02.2021, 15:07

фото: PAP

Также правительство планирует закрыть границы.

Как сообщают польские СМИ, в стране готовятся вернуть часть ограничений из-за COVID-19, которые были недавно ослаблены.

Стоит отметить, что прежде всего рассматривают закрытия горнолыжных склонов, а также спортивной инфраструктуры.

Окончательное решение еще не принято, но министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Именно поэтому и появилась идея наложить ограничения на сферу спорта.

Кроме того, правительство планирует закрыть границы - особенно южные. Пересечение их будет возможным только для людей с тестом на коронавирус. В противном случае необходим будет карантин.

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