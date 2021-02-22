Нацбанк усомнился в квалификации трех банкиров 3 22.02.2021, 15:35

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Фото: bymedia

О причинах таких решений не сообщается.

18 февраля специальная квалификационная комиссия Нацбанка не выдала кредит доверия трем топ-менеджерам коммерческих банков, пишет tut.by.

Глава РРБ-Банка Виталий Дранкевич признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности руководителя банка. Стоит отметить, что Дранкевич возглавляет банк с марта 2016 года.

Аналогичный вердикт получил и исполняющий обязанности председателя правления «Цептер Банка» Павел Охрименко. При этом он «признан соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации, сроком на 1 год». Охрименко с февраля 2015 года является заместителем председателя правления банка.

Вопросы у комиссии Нацбанка возникли и к директору по развитию «Паритетбанка» Алексею Климовичу. Регулятор не одобрил его на позицию заместителя руководителя банка.

О причинах таких решений не сообщается.

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