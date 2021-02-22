Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе

Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе3
- 22.02.2021, 15:38
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Новый аэропорт построят для гражданской авиации Украины.
На Донбассе построят новый аэропорт, в 2021 году начнется его проектирование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "Гордон".
По словам Зеленского, новый аэропорт на Донбассе планируется построить для гражданской авиации.
"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей, – сказал президент. – Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно".