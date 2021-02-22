закрыть
22 февраля 2021, понедельник, 17:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе

3
  • 22.02.2021, 15:38
  • 1,282
Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе
Владимир Зеленский

Новый аэропорт построят для гражданской авиации Украины.

На Донбассе построят новый аэропорт, в 2021 году начнется его проектирование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "Гордон".

По словам Зеленского, новый аэропорт на Донбассе планируется построить для гражданской авиации.

"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей, – сказал президент. – Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников
Мы гордимся вами, девочки
Мы гордимся вами, девочки Ирина Халип
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу Наталья Радина
Стоп-кадры сельского хозяйства
Стоп-кадры сельского хозяйства Константин Скуратович