Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта на Донбассе 3 22.02.2021, 15:38

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Владимир Зеленский

Новый аэропорт построят для гражданской авиации Украины.

На Донбассе построят новый аэропорт, в 2021 году начнется его проектирование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "Гордон".

По словам Зеленского, новый аэропорт на Донбассе планируется построить для гражданской авиации.

"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей, – сказал президент. – Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно".

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