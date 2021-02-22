«Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком» 4 22.02.2021, 15:41

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Доверие к госСМИ рухнуло просто катастрофически.

Власти и государственная пропаганда, казалось бы, включили все свои рычаги, чтобы фамилия Бабарико исчезла, наконец, из повестки дня. Но рейтинг человека, который лишен свободы и голоса уже восемь месяцев, по-прежнему значительно опережает рейтинг узурпатора, отметил основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов в эфире ОГП-ТВ, пишет сайт «Салiдарнасць».

— Феномен Виктора Бабарико на самом деле не новый. Так обычно и происходит: когда ненавистная и нелюбимая всеми власть прессует и репрессирует кого-то, он становиться героем. Но с Бабарико все еще интереснее. Я помню, как знакомые в Гомеле, которые политикой не интересовались вообще, признались, что поднялись и пошли не из-за ковида, не для того, чтобы поставить подпись во время предвыборной кампании, а конкретно после ареста Бабарико.

В тот момент я подумал, что ему выпала такая историческая миссия, народ посмотрел на него, как на абсолютно реальную альтернативу. Как на гуманистичного, законопослушного, хорошего, цивилизованного президента.

— И суд, и пропаганда, когда власть рассчитывает, что все это сработает, на самом деле, будет работать ровно наоборот еще и потому, что доверие к пропаганде и государственным СМИ рухнуло просто катастрофически

Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей эмоционально будет дальше развиваться позитивная ассоциация с этим человеком. И это еще при том, что он сам находится в тюрьме, не может отвечать, не может ничего говорить и делать. Если бы сейчас в этой же ситуации он был на свободе, его уровень поддержки вообще был бы сумасшедший, — уверен Кузнецов.

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