Создана неофициальная версия соцсети Clubhouse для Android 22.02.2021, 16:50

фото: techcrunch.com

Автор рассказал в описании, что создал приложение за один день.

Бывший разработчик мобильной версии запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте для Android Григорий Клюшников выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse, пишет сайт unian.net.

Об этом он написал в Twitter. До этого сервис могли использовать только владельцы смартфонов и планшетов на iOS.

Клюшников опубликовал программу в открытом доступе на GitHub. Чтобы запустить ее, потребуется скачать и установить APK-файл или импортировать проект в Android Studio.

Разработчик объяснил, что в приложении работают следующие функции: присоединение к комнатам, общение, просмотр профилей людей и подписки. Так, пользователи не смогут получать уведомления и создавать собственные комнаты.

Клюшников советует зарегистрироваться через iOS, после чего авторизоваться на Android. Он не исключает, что Clubhouse может заблокировать пользователей неофициального приложения.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

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