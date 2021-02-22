Создана неофициальная версия соцсети Clubhouse для Android
- 22.02.2021, 16:50
Автор рассказал в описании, что создал приложение за один день.
Бывший разработчик мобильной версии запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте для Android Григорий Клюшников выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse, пишет сайт unian.net.
Об этом он написал в Twitter. До этого сервис могли использовать только владельцы смартфонов и планшетов на iOS.
Клюшников опубликовал программу в открытом доступе на GitHub. Чтобы запустить ее, потребуется скачать и установить APK-файл или импортировать проект в Android Studio.
Разработчик объяснил, что в приложении работают следующие функции: присоединение к комнатам, общение, просмотр профилей людей и подписки. Так, пользователи не смогут получать уведомления и создавать собственные комнаты.
Клюшников советует зарегистрироваться через iOS, после чего авторизоваться на Android. Он не исключает, что Clubhouse может заблокировать пользователей неофициального приложения.
Что такое Clubhouse?
Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.
Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.