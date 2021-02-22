IndustriALL: Международное сообщество будет и дальше поддерживать белорусский народ 22.02.2021, 17:01

Заявление глобального союза IndustriALL.

Глобальный союз IndustriALL отреагировал на обыски, прошедшие в офисе профсоюза и домах у активистов РЭП. IndustriALL считает, что власти Беларуси должны знать, что эти попытки запугивания не помешают активистам вести законную правозащитную деятельность. Международное сообщество будет и дальше поддерживать белорусский народ, рабочих и профсоюзы в их борьбе за демократию и права человека и выступать против репрессий в отношении гражданского общества, пишет praca-by.info.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан прокомментировал:

«Эти возмутительные нападки на независимых профсоюзных активистов и правозащитников – явная попытка государства уничтожить в стране организации гражданского общества, которые в суровых недемократических условиях борются за основные права человека и права трудящихся.

IndustriALL решительно осуждает жестокие обыски, проведённые под абсолютно ложными предлогами, и призывает немедленно освободить всех, кто был задержан и брошен в тюрьму за мирное осуществление своих прав».

16 февраля милиция провела обыски в офисах и квартирах профсоюзных активистов, правозащитников и журналистов по всей стране.

Целый день длился обыск в офисе Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), членской организации IndustriALL. После визита правоохранителей в помещении был полный беспорядок. Во время обыска милиционеры бросали документы и вещи прямо на пол и ходили по ним.

Были изъяты все средства связи, ноутбуки, жёсткие диски и документы, в том числе бухгалтерские документы, различные печатные материалы, а также личные деньги. Правоохранители отказались предоставить копию протокола обыска или опись конфискованных предметов и документов.

Как сообщили в профсоюзе, милиция обнаружила в диване на кухне охотничий патрон. Руководство РЭП заявило, что это провокация.

Утром того же дня сотрудники милиции пришли с обыском в квартиру правового инспектора профсоюза РЭП по Брестской области Владимира Малея и изъяли у него компьютер, книги и деньги. Самого юриста задержали.

16 февраля обыск провели в квартире председателя первичной профсоюзной организации РЭП работников Минского моторного завода Андрея Комлика-Яматина, его задержали за отказ открыть дверь. На следующий день суд приговорил его к 25 суткам административного ареста за “неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий”. Также прошёл обыск в квартире представителя РЭП по городу Минску Игоря Комлика.

По информации Следственного комитета Беларуси, массовые обыски и допросы проводились с целью “установления обстоятельств финансирования протестных мероприятий” в рамках уголовного дела по статье “организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок”.

Обыски – это новый этап жестоких репрессий со стороны властей против организаций гражданского общества, борющихся с грубыми нарушениями прав человека, совершенными правоохранительными органами после фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся в августе прошлого года, отмечается на сайте глобального союза.

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