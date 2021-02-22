Ученые из Германии придумали альтернативу пенопласту 3 22.02.2021, 18:23

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Новый изоляционный материал уже зарекомендовал себя в качестве системного решения в сфере курьерских услуг.

Термобоксы для еды, сумки-холодильники для прохладительных напитков, изотермические контейнеры для транспортировки лекарств, - все эти и им подобные емкости изготовлены из материалов, не позволяющих помещенным в них продуктам менять свою начальную температуру. И чаще всего в качестве изоляции используются такие полимеры, как пенопласт и пенополистирол (стиропор), сообщает dw.com.

В их пользу говорит многое: они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, совсем мало весят, отличаются высокой прочностью, выдерживают большие нагрузки. Но все эти достоинства перекрывает существенный недостаток: пенополистирол и пенопласт не поддаются биологическому разложению, и отходы из них, способные распадаться на тысячи мелких частиц, сильно загрязняют окружающую среду. Ученые Института технологии переработки натуральных материалов при Техническом университете Дрездена придумали им альтернативу, создав биоразлагаемый изоляционный материал из... макулатурного вторсырья.

По специальной технологии

Чтобы добиться желаемого результата, ученые подвергли утильную бумагу специальной сушке. Этот процесс привел к образованию изоляционных элементов на волокнистой основе. По словам Томаса Шриннера (Thomas Srinner), координатора проекта на кафедре технологии древесины и волокнистых материалов Технического университета Дрездена, задачей исследователей было отрегулировать процесс подготовительной обработки сырья и разработать специальные рецептуры волокнистых материалов - чтобы в итоге у волокнистых матов, составляющих основу изоляционного материала, была очень маленькая плотность при достаточно близком распределении пор по размерам.

Так был достигнут оптимальный уровень качества изоляционного материала. Вообще в пользу целлюлозы, на основе которой изготавливается бумага, говорит многое. В частности, она отличается прочностью и имеет очень низкую теплопроводность. А это значит, что разработанные дрезденскими учеными экологичные волокнистые маты превосходят по своим свойствам многие другие изоляционные материалы - в том числе, такие полимеры, как пенопласт и пенополистирол.

Согласно данным исследователей, качество изоляционного материала из макулатурного сырья настолько высоко, что контейнеры, в которых он интегрирован, вполне можно использовать даже для транспортировки продуктов питания. Кроме того, как утверждают дрезденские ученые, разработанная ими упаковка - абсолютно пригодный для вторичной переработки продукт. Да, новый изоляционный материал не полностью состоит из утильной бумаги. В нем присутствует и слой из полиэтиленовой пленки. Однако поскольку ее доля ничтожно мала - она составляет всего 7 процентов, - упаковку после использования вполне можно утилизировать как макулатуру.

Для транспортировки продуктов питания

Новый изоляционный материал уже зарекомендовал себя в качестве системного решения в сфере курьерских услуг. Так, свежие продукты питания в разработанной дрезденскими учеными упаковке с успехом продает специализирующаяся на доставке скоропортящихся продуктов мюнхенская компания easy2cool - партнер Технического университета Дрездена в сфере разработки и тестирования новых упаковочных материалов.

Помимо прочего, она продвигает на рынке экологичный изотермический контейнер для прохладительных напитков - так называемый «фестивальный бокс» (Festivalbox), где в составе изоляционного материала совершенно отсутствует пенополистирол.

Кафедра с особым направлением

Кафедра технологии древесины и волокнистых материалов Технического университета Дрездена специализируется на обучении и научных исследованиях в области разработки и подготовки сырьевых материалов. Главное внимание уделяется экологически чистым материалам, полученным из натуральных волокон - и в особенности из представляющей комбинацию структурных компонентов лигноцеллюлозы, которая образует клеточную стенку многолетних древесных растений, делает их высокопрочными и служит им надежным каркасом.

Еще одно направление научной деятельности кафедры - изменение свойств уже существующих сырьевых материалов в зависимости от сферы их применения. Один из примеров тому - модификация древесины, которая после термической обработки, помимо прочего, с успехом применяется для облицовки бассейнов, террас и даже раковин и ванн.

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