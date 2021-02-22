Белорусский фонд спортивной солидарности призвал запросить у ИИХФ результаты расследования по делу Баскова 6 22.02.2021, 19:15

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Фото: Facebook

Фонд отправил письма в 37 национальных хоккейных федераций.

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал национальные хоккейные федерации направить письма в ИИХФ и запросить результаты расследования по делу главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, говорится в сообщении фонда в Facebook.

"Фонд отправил письма в 37 национальных федераций и сообщил, что ИИХФ продолжает оставаться в стороне от этого громкого дела", - подчеркивается в сообщении.

В фонде напомнили, что Международная федерация хоккея проводит независимое расследование по этому делу уже более 2 месяцев назад.

"Фонд направил в ИИХФ достаточное количество материалов, в том числе журналистские расследования, просочившиеся записи телефонных разговоров, а также результаты независимого расследования, проведенного инициативой ByPol. Однако никакой информации о ходе расследования ИИХФ и результатах так и не поступило", - говорится в сообщении.

Фонд требует пожизненного запрета для Баскова на участие в любых хоккейных мероприятиях и призывает национальные федерации включиться в этот процесс.

Как сообщалось в конце декабря 2020 года, Международная федерация хоккея начала расследование в отношении главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

В ноябре стало известно, что люди, похожие на главу ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуту могут быть причастны к убийству гражданского активиста Романа Бондаренко. Позже телеграм-каналы обнародовали запись телефонного разговора двух мужчин об обстоятельствах произошедшых с Бондаренко. Высказывались предположения, что это Басков и Шакута.

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