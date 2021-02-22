С 23 февраля в Беларуси снова дорожает бензин 6 22.02.2021, 20:05

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Это четвертое подорожание в этом году.

С 23 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты, — проинформировали в концерне.

С 23 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 74 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 6 копеек, ДТ — 1 рубль 84 копейки.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» рассказали, что с 1 по 12 февраля отмечался восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь на 9 процентов. В таких условиях значительно возросли затраты на закупку нефти, поэтому цены на топливо выросли.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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