Боррель: ЕС обсуждает дальнейшие санкции против режима Лукашенко 5 22.02.2021, 20:31

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

ЕС также будет поддерживать белорусский народ и его законное требование демократии.

Ситуация в Беларуси обсуждалась сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Пресс-конференция Борреля транслировалась на сайте ЕС.

«Репрессии и усиливающееся давление на гражданское общество со стороны властей продолжаются. Мы рассмотрим введение дальнейших санкций и в то же время мы будем поддерживать белорусский народ и его законное требование демократии, поддерживая гражданское общество и наказывая и налагая санкции на тех, кто отказывает народу в фундаментальных политических правах», – сказал Боррель по итогам Совета ЕС.

На уточняющий вопрос о сроках введения санкций, Боррель заявил, что это сложный процесс, который требует тщательного сбора доказательств.

ЕС ввел три пакета санкций в отношении белорусского режима. Они затрагивают Лукашенко, белорусских чиновников, приближенных к Лукашенко бизнесменов и семь компаний.

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