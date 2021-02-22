Умерла актриса Екатерина Градова — радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» 2 22.02.2021, 20:42

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фото с сайта: topnews.ru

Актриса умерла на 75-м году жизни.

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора гильдии актеров Союза кинематографистов.

— Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря, — сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Екатерине Градовой было 74 года. Заслуженная артистка РСФСР скончалась от инсульта.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье известного архитектора и актрисы. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ. Служила в Московском академическом театре сатиры.

Известность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в телефильме по роману Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».

Еще одна известная роль — в телесериале «Место встречи изменить нельзя» — Светлана Петровна Волокушина, подельница вора Ручечника.

Первым мужем Екатерины Градовой был известный советский актер Андрей Миронов в браке с которым родилась Мария Миронова, которая продолжила семейную актерскую династию и сейчас — народная артистка России.

Екатерина Градова перестала сниматься в середине 90-х прошлого века.

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