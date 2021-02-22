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В Беларуси продолжаются вечерние протесты

  • 22.02.2021, 21:05
В Беларуси продолжаются вечерние протесты

Акции проходят в разных уголках страны.

В Беларуси продолжаются вечерние протеста.

Минчане поддержали Артема Сорокина и Катерину Борисевич;

Партизаны Дзержинска (Койданова) выражают свое отношение к проекту изменений в закон об экстремизме;

Лида передает благодарность всем журналистам независимых СМИ;

Борисов на акции протеста;

Жители Жодино провели акцию в поддержку настоящих героев Беларуси.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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