Налоговая и служба занятости снова подняли тему «тунеядцев» 2 22.02.2021, 21:22

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В декабре минчане получали от службы занятости именные письма.

Минские власти снова подняли тему не занятых в экономике. Сегодня на оперативном совещании Мингорисполкома сообщили, что перед службами занятости и налоговой «поставили задачу принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города», передает tut.by.

Как конкретно намерены сделать, не сообщается. Напомним, в декабре прошлого года Лукашенко потребовал «немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».

«В центре внимания городских властей были и вопросы занятости минчан. В столице официально зарегистрированы 816 безработных, на каждого из которых в среднем приходится по 22 вакансии. Вместе с тем, по базам данных не занятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тыс. граждан длительно неработающих, из них 38,7 тыс. — неработающих более года и 10,2 тыс. — не имеющих индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть не работавших никогда», — сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

При этом режим не конкретизирует, кого включили в список тех, у кого не открыт индивидуальный личный счет в ФСЗН. Не исключено, что среди них могут быть в числе прочих молодые специалисты, которые после выпуска из учебного заведения не могут найти работу, в том числе из-за нехватки трудового стажа. Ранее мы писали про проблему поиска первого рабочего места.

В ситуации, когда службе занятости и налоговой нужно принять «исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику», есть интересный момент. В Беларуси работает так называемый тунеядский декрет, по которому белорусы трудоспособного возраста, которые не заняты в экономике и у которых в собственности есть жилье, оплачивают по полному тарифу горячую воду. С 1 мая, как планируется, с них начнут также взимать по экономически обоснованным тарифам также плату за отопление и за газ. Человек может нигде не работать, к примеру, быть на содержании, при этом оплачивать некоторые ЖКУ по полным тарифам. О каких-либо изменениях в законодательстве по иждивенцам чиновники не заявляли. Поэтому непонятно, что еще могут и хотят сделать чиновники по не занятым в экономике. В теории налоговая может усилить контроль за теми, кто значится в базе тунеядцев, и соотнести доходы и расходы человека. Если найдут несоответствие, то могут выставить налог на сумму превышения расходов над доходами.

Напомним, в декабре минчане получали от службы занятости именные письма, причем некоторые — сразу по несколько экземпляров. Тех, кому приходили такие уведомления, приглашали «для оказания содействия в трудоустройстве». С собой просили принести солидный список документов. Получившие письма предполагали, что им могли прислать уведомления из-за административного процесса, который начали против них по статье 23.34 КоАП.

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