Польша – на первом месте в выборе IT-специалистов, уезжающих из Беларуси 3 22.02.2021, 23:03

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Почти половина специалистов IT, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу.

Почти половина специалистов IT, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу, - отметил премьер Польши Матеуш Моравецкий, передает «Радио Польша».

«Благодаря программе Poland Business Harbour, белорусские специалисты узнают то, что отечественные программисты уже знают - Польша является привлекательным местом для развития карьеры и фирмы. То, что практически каждый второй выбирает нашу страну, свидетельствует об эффективности наших программ, а одновременно - о поддержке демократии в Беларуси и укреплении польского цифрового сектора», - сказал глава польского правительства, которого цитирует коммюнике Центра GovTech при Совете министров.

Правительственная программа Poland Business Harbour - это комплексный пакет поддержки , который облегчает белорусским специалистам IT, стартапам и другим фирмам перенос деятельности на территорию Польши. Программа создана по инициативе Центра GovTech, ряда польских министерств и фондов.

Чтобы получит визу в программе Poland Business Harbour, достаточно предъявить доказательство не менее, чем годового опыта работы в области IT, или предложение работы в польской фирме по этой специализации. Виза PBH дает возможность взять с собой ближайших членов семьи и освобождает обладателей от обязанности получать разрешение на работу.

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