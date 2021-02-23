«Защитите людей, а не бегайте с маразматиком с автоматом»: мощное обращение капитана ОМОНа из Гродно 8 23.02.2021, 8:14

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Сергей Макар

В день 23 февраля Сергей Макар призвал солуживцев объединиться с народом.

Бывший боец Гродненского ОМОНа, а нынче участник инициативы BYPOL Сергей Макар 23 февраля обратился к своим сослуживцам:

— Уважаемые господа и жители моего славного и самоотверженного города Гродно! К 23 февраля я поздравляю всех мужчин и, особенно женщин, которые нас вдохновляют, с днем защитника отечества и желаю в этот день исполнения мечт, любви и радости всем вам.

Меня зовут Сергей Макар, мне 45 лет, капитан, имею две юбилейные медальки, с 1997 по 2004 работал в ОМОНе города Гродно, позывной "потрошитель". Не буду объяснять почему. Кто знает, тот знает, а кто не знает, тому и не надо знать. А обращаюсь я, собственно, к "мультику" и тем, кто под ним. Перестаньте творить беспредел и дубасить людей! Найдите, в конце-концов, применение своей силушке богатырской в защите законности и справедливости! И я не хочу ничего слышать про конституцию-проституцию или конституционный-"проституционный" строй! Ибо я буду первый кто, по свержении диктатуры, потребует отмены всех указов, приказов, распоряжений, законов и подзаконных актов начиная с 1994 года. Это будет очень много работы для нового конституционного суда и много последствий. Наказание грядет неотвратимо.

Полагаю, что обнаружатся оппоненты, которые станут блеять что я также бил больно где-то, когда-то, кого-то. Им сразу отвечу про "бил": за время работы превышения пределов применения физической силы и боевых приемов борьбы мною лично допущено не было. А про "больно" скажу так: даже те, кого мне приходилось задерживать или пресекать, уважительно говорили мне или кивали, что больше не хотят и не будут повторять свои противоправные деяния.

Люди уважали меня и я уважал людей. И я хочу, чтобы люди снова уважали ОМОН, как это было во времена его становления 1995-1999. Когда и бандиты, и эрудиты почтенно склоняли голову перед ОМОНом.

Вот это было единение и братство. И никаких предрассудков.

А что я вижу сегодня? Где лучшие из лучших на защите закона, а не потакании фобий узурпатора? Где единение спецподразделений и где братство спецназа, когда оно нужно для справедливости и лучшего, а не худшего будущего? И почему у братства не нашлось средств вылечить ногу Юре Гаравскому, но легко изысканы средства для обновления домиков и машинок общак придержащих? Это называется просто - коррупция! И то, что происходит сейчас во власти, или в системе, если хотите, это называется - коррупционная истерия. Если коротко и доступно, то это когда коррумпированный чиновник истошно поддерживает и оправдывает любые противоправные действия другого коррумпированного чиновника в ущерб государственным интересам, а часто с угрозами или иными агрессивными действиями, направленными против не коррумпированных индивидов, потому что чиновниками оным быть не представляется априори, для сохранения и сбережения своих ничтожных меркантильных потребностей соответственно.

Я думаю, вы поняли.

А я абсолютно не понимаю почему вы, сотрудники специального подразделения особого назначения, допустили ситуацию до насмешек, ненависти и презрения!

Врачи не хотят ОМОН лечить!

Учителя не хотят ОМОН учить!

Бармены не хотят ОМОН поить!

Повара не хотят ОМОН кормить!

Таксисты не хотят ОМОН возить!

Девушки не хотят с ОМОНом "дружить"!

Продавцы не хотят ОМОНу продавать!

Санитары не хотят ОМОН переодевать!

Священники не хотят ОМОН отпевать!

Или все же хотят, дабы обрели таки покой? И, разве в этом негативе вы находите смысл деятельности специального подразделения особого назначения? Вы заблуждаетесь!

Вы способны вообще осознать, насколько это противно и отвратительно. Скрываться и прятаться в своем свободолюбивом городе Гродно от людей, прикрываясь балаклавой. Или страх уже настолько велик и ужасен, что балаклаву приходится надевать также на жену и детей, чтобы не перепутать кого любить, а кого бить? Очень и очень грустно это. И я призываю вас немедленно изменить ситуацию, вернитесь к людям! Еще есть время для этого!

Я понимаю, что это не просто. Я понимаю, что это невозможно сделать открыто. Но вы же лучшие из лучших! Адаптируйтесь правильно к происходящему и вас поймут, и вам помогут! Вы обретете отклик в сердцах людей. Мои друзья из BYPOLa опубликуют ссылку под моим обращением, по которой можно пройти и излить свою боль. Все вопросы и обращения будут соответственно обработаны. И никто никого не сдаст. И человек, к которому вы обратитесь никогда не назовет вас! Он тысячу раз повторит что это был незнакомый незнакомец и никогда не укажет на вас. В смелости и стойкости свободных людей моего родного города Гродно у вас уже была возможность убедиться и не один раз!

Если кто-то из вас полагает что я могу вам помочь, - обращайтесь ко мне. Если кто-то другой может вам помочь, обращайтесь к нему. Если по каким-то причинам я не смогу помочь или ответить на какой-то вопрос или просьбу, то я найду того, кто это сделает. Помните, что вы не одни! И с той стороны и с этой - все мы люди, прежде всего! Сделайте это, и вы приятно удивитесь насколько быстро ситуация измениться к лучшему. Отриньте страх! Это самое худшее чувство, которое есть у человека.

Я никого и ничего не боюсь! Полагаю, что объявятся такие, которые засвидетельствуют что я не член никакого братства. Так я им сразу и отвечу прямо сейчас, что я действительно не член. И, если, кто-то из настоящих членов нашел мое обращение неприемлемым, то я изыщу дополнительную возможность доходчиво разъяснить свою принципиальную позицию относительно членства и братства соответственно.

Некоторые скажут - за стабильность. Стабильно плохо на протяжении 26 лет? И хуже и хуже... Да живите вы лучше уже!

Я не хочу слышать никаких доводов. Вы знаете лучше меня об обмане при голосовании, вбросах и манипуляциях с урнами и бюллетенями. Вы прекрасно помните, как вас всегда гнали голосовать досрочно, чтобы набрать процент явки. Вы сами знаете, что выборов нет и не было. Вы прекрасно понимаете, что роль избирателя заканчивается после росписи в журнале для получения бюллетеней для голосования. И именно для этого гонят людей на участки "голосовать" досрочно. И совершенно не важно, что и кто там нарисует в бюллетене. И так 26 лет! Очень печально.

Мое обращение адресовано прежде к Гродненскому ОМОНу. Я специально не называю имен, чтобы не создавать проблем. Не делите общество на КЗ и БЧБ, (красно-зеленые) и (бела-чырвона-белыя), если кто еще не знает. Объединитесь и победите! Защитите людей! Сделайте свое будущее! Избавьтесь от обмана! Или так и будете бегать с маразматиком с автоматиком?

Для того чтобы быть лучшим, не обязательно размахивать дубиной или биться бестолковкой в бетон! Возвысьтесь над собой! И не спешите выполнять преступные приказы. Поступят другие. Всегда можно найти умный способ обойти любой незаконный приказ.

Посмотрите, как живут наши братья - поляки, литовцы, украинцы, чехи и другие. Они нам помогают, помогут и вам! Ведь в конечном итоге цель любого человека жить хорошо и свободно.

И думайте пожалуйста быстрее господа! Иначе мыслительные процессы могут внезапно остановиться! Так бывает.

Желаю удачи!

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