Опальному правителю продиктовали условия 4 23.02.2021, 8:41

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фото: ТАСС

Диктатор ничего не получил от Путина.

Как мы и предполагали, да и все конечно об этом думали, ничего Лукашенко не получил от Путина. Не получил живых денег, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

И сам Лукашенко: и его место, и даже его жизнь критически зависимы от расположения к нему Путина. И в безвыходном положении пришлось самому лететь на поклон к Путину-«кошельку» и Путину-«защитнику».

И вся эта ситуация с личным визитом в эпоху пандемии и расцвета дистанционных форматов общения – очень сомнительная затея. Необходимая только для реализации плана по перекладыванию своих проблем на соседа.

В риторике Лукашенко можно заметить момент осуждения России, которая якобы «ничего не делает».

Но как раз Россия делает. Она принимает у себя опального правителя и диктует ему условия.

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