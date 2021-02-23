Нужно ли платить: нетипичные случаи, связанные с транспортным налогом в Беларуси 23.02.2021, 8:55

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фото: Onliner

Как водителям не попасть впросак с переплатами по новому закону.

С 1 января 2021 года в Беларуси вступил в силу закон, предусматривающий отмену госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Отныне плата стала именоваться транспортным налогом, который до сих пор вызывает немало вопросов. К нам в редакцию поступили письма с просьбой разобраться в отдельных нюансах. Для разъяснения журналисты av.by обратились в налоговую службу.

— На транспортные средства, зарегистрированные за унитарным предприятием, приговором суда наложен арест; они переданы на ответственное хранение до полного исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, государственной пошлины. Как быть с транспортным налогом?

— Транспортный налог исчисляется на каждую машину, которая зарегистрирована в ГАИ. Если автомобиль состоит на учете, его надо оплачивать. Не признаются предметом налогообложения машины, выпущенные не позднее 1991 года либо в отношении которых дата регистрации не может быть установлена, электромобили, а также похищенные транспортные средства (при наличии документов, которые подтверждают факт угона или другого незаконного изъятия ТС из собственности), — отмечают в профильном ведомстве.

— Физлицо отбывает наказание в исправительной колонии. За ним числятся транспортные средства. Кто будет уплачивать налог?

— Транспортный налог в любом случае начисляется на собственника автомобиля. В данной ситуации есть возможность обратиться в местные органы власти, которые вправе отсрочить платеж либо частично или полностью освободить от уплаты налога в связи с трудными жизненными обстоятельствами. Такое решение закрепляется за местными Советами депутатов или по их поручению — за исполнительными и распорядительными органами, — рассказал специалист МНС.

— Приобрел автомобиль в начале года, поездил месяц и решил продать (сломался, не устроил или еще что-то). Начислят ли владельцу налог? Какой должен быть срок эксплуатации авто? А если заплачу налог я, но через месяц продам машину, будет ли новый хозяин вносить его повторно?

— Поскольку налоговым периодом для транспортного налога признается календарный год, то его исчисление производится исходя из наличия транспортных средств в течение календарного года. Чтобы не оплачивать налог, необходимо снять машину с учета до 1 июля 2021 года. Если авто зарегистрировано за плательщиком в течение налогового периода, транспортный налог исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором произведена соответствующая государственная регистрация. Если же транспортное средство было снято с учета в течение налогового периода, транспортный налог прекращает исчисляться с месяца, следующего за месяцем, в котором имело место данное обстоятельство. Далее налог будет оплачивать новый владелец, — пояснили в Министерстве по налогам и сборам.

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