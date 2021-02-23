Политолог: Режим Лукашенко плачет из-за санкций 23.02.2021, 9:00

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Эффект от ограничительных мер ЕС гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд.

Об этом сайту «БП» заявил директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– На прошлой неделе США и Великобритания ввели новые санкции против белорусских чиновников, силовиков, судей. В черных списках оказались 43 и 27 фамилии соответственно. Как вы их оцениваете?

– Если мы в целом говорим о санкциях, введенных со стороны ЕС, США и Великобритании с начала политического кризиса в Беларуси, то это серьезный фактор, влияющий на ситуацию.

ЕС впервые ввел санкции против государственных предприятий. Кроме финансовых потерь из-за ограничений в отношении предприятий и чиновников санкции имеют большой имиджевый эффект, который вынуждает западные компании замораживать сотрудничество с Беларусью.

Кроме того, с белорусскими властями не будут сотрудничать такие международные структуры как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. А это потери на сотни миллионов долларов. Были годы, когда Беларусь по этим линиям получала больше миллиарда долларов в год.

Эффект от санкций гораздо более широкий, чем может показаться на первый взгляд.

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