«Военных в Беларуси вообще становится жалко» Андрей Жвалевский

23.02.2021, 9:25

Андрей Жвалевский

Но впереди — настоящий праздник свободы.

Кратко: без него легче дышится; Фонд спортивной солидарности и Басков; эволюция Фонда культурной солидарности; больше баларусского; проблемы ЖКХ; контрабанда как спасение; сакрализация пенсионера; компромат на военных; сколько безработных; сколько больных ковидом; EPAM в Украине; беларусская повестка в Совете ЕС и СПЧ ООН; Латушко и международные кредиты; честный часовщик; отважная баскетболистка; навстречу праздникам.

Подробности.

Заметили, какая весна вдруг вжарила? Дорогой соавтор Евгения Пастернак сразу определила причину — главный морозильник страны улетел на встречу с Путиным. Сама встреча получилась пустоватой. Всего часик с небольшим (в прошлый раз было четыре). Ну, еще на лыжах покатались. Но разговор шел в основном на абстрактные темы. Ну да, пару мемов Саня нам подарил. Очень трогательно выглядело, когда Лукашенко стал записывать за «старшим братом». Знаете, какую мудрость он конспектировал? «В России пользуются большой популярностью продукты из Беларуси». Ну, а во время лыжных покатушек «президент омона» остался верен себе и оделся по-омоновски — весь в черном, на голове чуть ли не балаклава.

А так — странное получилось путешествие, непонятно зачем. Путину явно было очень скучно.

А вот наши Фонды не сидят сложа руки. Белорусский фонд спортивной солидарности разослал письма в 37 национальных хоккейных федераций с призывом запросить у Международной федерации хоккея результаты расследования по делу Дмитрия Баскова и его связи с убийством минского художника Романа Бондаренко. Белорусским спортсменам кажется (и мне тоже), что расследование идет как-то вяловато.

Фонд культурной солидарности понял, что перерос свои первоначальные функции и сменил название на «Беларуская рада культуры». Задумывался он как один из «помогательных» фондов, но уже сейчас начали готовить реформы культуры нашей страны, контактируют с международными организациями. Но и задачу поддержки пострадавшим от репрессий деятелям культуры Рада с себя не снимает.

Вообще в области культуры Беларуси произошли одни из самых заметных сдвигов. По Дню роднай мовы было хорошо заметно — у меня друзья в основном русскоязычные, но все с удовольствием писали на белорусском, выкладывали любимые беларусские слова. А Viber опубликовал пресс-релиз по результатам опросов. 76% респондентов сказали, что хотели бы больше общаться по-белорусски. 80% выступают за расширение использования белорусского языка брендами.

Я уже, наверное, надоел своими рассказами о проблемах в ЖКХ, но это очень важный индикатор жизни общества. Проблемы ведь не только в Минске. Вчера из-за аварий остались без воды люди в Клецке и Несвиже. Граждане неохотно отдают деньги на коммуналку — видят, сколько их денег тратится на «борьбу с символикой». На первое января должников было около 400 000. А у самого «государства» денег не густо. Хотя и налоги задрали, и топливо дорожает уже в четвертый раз за год. И теневой бизнес «власти» обретает циклопический размах.

На днях польские пограничники перехватили рекордную партию контрабандных сигарет из Беларуси — почти два миллиона пачек, общей стоимостью около 7,5 миллионов долларов. А все мы помним, что табачным бизнесом в нашей стране заправляют лучшие друзья бывшего.

У самого бывшего не осталось никаких рациональных доводов в свою пользу. Поэтому пропагандисты принялись его обожествлять. Буквально. Нашумевший Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов — тот самый, который выпросил на ВНС у Сани буську (зачеркнуто) рукопожатие — решил поделиться сошедшей на него благодатью. Построил 60 военных, произнес сумбурно-бравурную речь… и начал жать руки первой шеренге. Они — всем остальным, передавая «заряд энергии и решительности от главнокомандующего». Эффект несколько смазывало то, что военком сильно смахивает на Весельчака У из мультика «Тайна третьей планеты».

Военных вообще становится жалко. Они-то на подобное не подписывались. Они собирались Родину от врагов защищать. А тут — то благодать через рукопожатие передавай, то заставляют верноподданное видео записывать. В инициативу BYPOL приходят жалобы от военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, что их заставляют на камеру ругать бел-красно-белый флаг. Поскольку эти видео нигде не всплывают, BYPOL предполагает, что это такой способ держать людей в погонах за… горло. (И снова — зачем? По все тем же слухам, силовой блок представляет собой несокрушимый монолит.)

Тем временем в Минске решили выяснить, сколько в столице безработных. То есть официально их 816, но ежу понятно, что это нереальные цифры. Оказалось, 39 тысяч не работают длительное время, почти столько же — более года, а еще больше 10 тысяч не имеют даже счета в ФСЗН, то есть не работали никогда. Еще раз: на 816 официальных безработных — почти сто тысяч реально не работающих. Ну, хорошо, не все из них работоспособны, но в конце 2020 минские власти насчитали 67 тысяч «тунеядцев». Теперь можно строить пропорции. Домашнее задание: сколько в Беларуси на самом деле безработных, если официально зарегистрировано 8,1 тысяча?

Проблемы Беларуси продолжают обсуждать на самом высоком международном уровне. Сегодня о нас говорили на заседании Совета Евросоюза по внешним делам. Верховный представитель по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, как готовится четвертый пакет санкций. А Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, выступая на сессии Совета по правам человека ООН, заявил, что «Совет должен провести всеобъемлющее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, негуманном и унижающем обращении. Беларусские власти должны прекратить кампанию репрессий, согласиться на проведение настоящего диалога и новых выборов». А пока дипломаты стран ЕС и США посетили офис правоохранительного центра «Весна». В конце прошлой недели «Весну» трясли изо всех сил.

Большими героями являются белорусы, которые не боятся высказывать свою гражданскую позицию. Вот два свежих примера.

Неделю назад уволился Геннадий Головчик — единственный в Беларуси смотритель городских часов, который присматривал за часами на ратуше Могилева. «Нас всех обманули. Это такой банальный, но глобальный обман. Ну и главное — на площади, где убили Тарайковского, по случайности был мой сын. Роману Бондаренко, которого убили, 31 год и моему сыну 31. Как я могу на эти совпадения нормально реагировать? Я лично не могу это проглотить».

А еще — капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина. Вчера она обратилась к белорусам:

«Честно признаюсь эти несколько дней, когда начались судебные процессы над журналистками и вообще суды, я попала в какую-то эмоциональную яму.

Как? Как вообще противостоять этому беззаконию?!

Но потом увидела интервью мамы Ромы Бондаренко. Она говорит в интервью что и ей страшно, но что делать? Нужно долбить, нужно что-то делать, сопротивляться, каждый как может!

И я поняла, что у меня нет ни малейшего морального права даже иметь низкий уровень энергии и после прочтения новостей открывать Инстаграм и видя там несчетное количество сообщений от людей говорить себе: «Ох, я сейчас не могу им ответить, нет сил, нет энергии».

Потому что могу! Потому что, если мама Ромы, потеряв сына, говорит нам «продолжайте борьбу» мы обязаны продолжать борьбу!

Потому что 12 ноября 2020, когда Ромы не стало, мы обещали сами себе, что не забудем не простим не остановимся! Чтобы его смерть не была напрасной!

Поэтому я призываю всех своих друзей, знакомых и подписчиков! Будьте сильнее, будьте позитивнее, помогайте друг другу справляться с эмоциональными кризисами и продолжайте долбить!

Долбить, долбить, долбить, кто как может! Обнимаю».

Впереди — праздник, который этой весной может стать главным. 25 марта, День Воли. В этом году на него могут выйти не только те, кто чтит память первого суверенного белорусского государства, БНР. В 2021 это будет действительно праздник Воли.

В обоих смыслах этого слова.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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