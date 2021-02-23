Воришки-лукашисты чуть не упали с крыши, снимая национальный флаг у Алины Нагорной 3 23.02.2021, 9:40

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фото: Алина Нагорная

История о неадекватных «ябатьках» из-под Рогачева.

Алина Нагорная, представительница инициативы «Умовы для мовы», с мая 2019 года живет с семьей в деревне Пересека Рогачевского района. Семья с первого дня жизни в деревни «обозначила» себя бело-красно-белыми флагами на крыше.

фото: Алина Нагорная

Последние три месяца флаги вызывали неподдельный интерес у милиции и сельсовета. Периодически к дому приезжали неизвестные и фотографировали флаги со всех ракурсов. В итоге в ночь на 22 февраля полотнища украли.

«Они реально рисковали жизнью! В темноте лезли на скользкую крышу строений! Была целая спецоперация, к которой готовились уже несколько месяцев. Два человека было точно. Шли с двух сторон участка. Судя по следам, это были мужчины с 41-43 размером ноги», — рассказала Naviny.by Алина Нагорная.

Сейчас ей понятно, почему их двор периодически приезжали фотографировать с разных ракурсов. «Представляю, как они разрабатывали план по захвату флагов. И смешно, и грустно», — отметила активистка.

фото: Алина Нагорная

Первым, по ее словам, сфотографировать флаги приехал председатель сельсовета. После БЧБ сфотографировал милиционер. Попутно он опросил соседей.

«Потом приехал микроавтобус. Там было четыре человека. Они тоже фотографировали флаг. Потом приехал еще один “неизвестный”, но до флага первоначально не добрался — застрял в снегу. Зачем чистить улицы? Лучше охоту на флаги устроить. Он все-таки сфотографировал флаги с разных ракурсов, соседям представился представителем райисполкома. Затем опять приехали милиционеры, стучали к нам, но мы не открыли», — рассказала Алина Нагорная.

Еще к ним приезжали:

незнакомая женщина, которая бросила записку в почтовый ящик с просьбой познакомиться;

два человека на черном внедорожнике, которые расспрашивали соседей о семье;

председатель сельсовета (в очередной раз).

фото: Алина Нагорная

«Флаг, который перед домом был, они снимали с забора и погнули флагшток. Это вообще-то все попадает под статьи, такие как кража и повреждение имущества, как минимум», — заметила активистка.

В ноябре МЧС Беларуси издал постановление, что на фасадах зданий нельзя размещать флаги, изготовленные из горючих материалов. «Но у нас не фасад здания, а строение. На строениях флаги не запрещено размещать, а бело-красно-белый флаг — не запрещенный», — добавила Алина Нагорная.

Сейчас она с мужем будет решать, как отремонтировать погнутые флагштоки и сделать забор повыше.

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