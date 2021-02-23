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Ученые назвали самый полезный для сердца и мозга орех

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  • 23.02.2021, 9:55
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Ученые назвали самый полезный для сердца и мозга орех

Его употребление на 37% снижает риск ишемической болезни сердца.

В грецких орехах есть фитохимические вещества и множество полиненасыщенных жиров, которые важны для функционирования органа. Жирные кислоты омега-3 помогают снижать окислительный стресс в мозге и улучшают передачу сигналов и сам нейрогенез. Улучшают память витамин Е, фолиевая и эллаговая кислоты, которые есть в грецких орехах, пишет lenta.ua.

Жирные кислоты омега-3 очень важны и для нормально работы ЦНС. Ученые проводили соответствующие исследования и установили, что омега-3 корректируют расстройства настроения.

Орехи в рационе приведут к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а масло грецкого ореха благоприятно воздействует на функцию эндотелия. Согласно научному исследованию, употребление орехов больше четырех раз в неделю на 37% снижает риск ишемической болезни сердца.

Грецкие орехи богаты калориями, но они не приводят к увеличению веса. Эксперты рекомендуют употреблять их вместо продуктов, вызывающих ожирение.

Ученые провели исследование на животных: орехи обогащают микробиом кишечника и увеличивают количество полезных бактерий.

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