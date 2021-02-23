Неприятные сюрпризы для Путина 4 23.02.2021, 10:28

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Как ЕС «душит» российскую элиту.

Сначала главная новость: Совет министров иностранных дел стран ЕС на своем заседании принял решение о введении персональных наказаний против подручных Владимира Путина, пытавшихся убить Алексея Навального, пишет в статье на сайте «Новое время» политический обозреватель Иван Яковина.

Сейчас известны как минимум три человека из этого списка, который на самом деле может оказаться намного длиннее. Во-первых, это глава СК РФ Александр Бастрыкин. Очень близкий Путину человек, один из самых богатых в России.

Во-вторых, глава Росгвардии Виктор Золотов. Бывший слесарь, бывший охранник Анатолия Собчака, преданный Путину как собака, и, конечно, тоже небедный. Это именно его люди занимаются массовым избиением тех, кто выходит на демонстрации против режима

И третий человек — генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как говорится, весь цвет российской силовой вертикали. Против директора ФСБ Александра Бортникова санкции были введены еще раньше.

Ну а министра обороны Сергея Шойгу сейчас судят в Нидерландах по обвинению в поддержке терроризма. Едва ли он в Европу добровольно поедет.

Этим санкциям надо, конечно, дать оценку. Я бы сказал так: это хуже, чем я надеялся, но лучше, чем обещали самые разные источники.

Почему хуже? Потому что Навальный и его соратники предлагали ввести санкции против десятка людей, которые не просто выполняют важные функции в российском режиме, а являются хранителями его общака — то есть сотен миллиардов, если не триллионов долларов, украденных в России и отправленных на хранение в западные банки.

В случае замораживания этих активов в российской элите может тут же начаться бунт, так как ее представители лишатся практически всего того, что они копили десятилетиями. Это был бы выстрел в сердце режима.

Но европейцы посчитали, что такие санкции — это слишком, что ответ может быть агрессивным и неадекватным, (Например, возобновление широкомасштабной войны в Украине), поэтому они избрали версию лайт санкций.

«Насколько я понимаю, более серьезные наказания ЕС оставил на потом, чтобы не лишать себя последних рычагов давления на Кремль. Собственно, именно по этой причине, многие наблюдатели, включая и меня самого, думали, что санкции будут совсем уж комичные — условно говоря, накажут несколько судей, принимавших решения по Навальному, несколько никому не известных полковников — и все.

Но европейцы оказались не совсем уж беззубыми», — констатирует Иван Яковина.

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