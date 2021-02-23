Белорусские власти всерьез занервничали из-за нелояльности военных 13 23.02.2021, 10:33

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Офицеров заставляют участвовать в абсурдном ритуале.

Похоже, белорусские власти всерьез озаботились лояльностью военных. Вчера инициатива BYPOL рассказала, что от офицеров требует записать видеообращение, где они в свободной форме должны рассказать про свою «преданность» Лукашенко, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Обнародование во всех подробностях данных о причастности военных к убийству Геннадия Шутова – это был способ негативного подкрепления верности армии в целом. А запись видеообращений – это уже способ обеспечить верность каждого офицера по отдельности. То есть, если вдруг кто-то там начнет сомневаться, то, по логике властей, с таким компроматом ему будет трудно перейти от сомнений к действиям. А собрав таких обращений побольше, их можно показывать на специальных киносеансах в офицерских клубах, убеждая прочих сомневающихся в своем одиночестве.

Всякие политические заявления от имени армии – это ведь из той же серии. Когда вчера помощник министра обороны грозил иностранным военным атташе «дополнительными шагами в области национальной безопасности», он же не для дипломатов говорил. Потому что, ну, даже беларусские власти не могут всерьез надеяться, что они напугают Запад, размахивая перед носом военных атташе ржавой шашкой белорусской военной угрозы.

На самом деле эти заявления делаются, конечно, для внутреннего пользования. Заявления от имени всей армии – это способ создать иллюзию большинства. Как, кстати, и вчерашний флешмоб военного комиссара Кривоносова, и видео офицеров с «признаниями в любви» к власти, которые сейчас собирают, а потом начнут показывать в телевизоре. Когда армии постоянно рассказывают о том, что она любит власть, это должно действовать как гипноз. Чтобы всякий сомневающийся офицер думал, что только он один и сомневается.

Но вот что скажу: если им приходится эту иллюзию создавать, так, может, на самом деле, и в армии никакого большинства уже нет? Если бы оно, в смысле большинство, было, тогда незачем было бы стараться. Я так рассуждаю: они ведь лучше нас с тобой знают, о чем военные думают и говорят. Они же регулярно проводят всякие оперативные социологические мероприятия. Вот когда Бабарико арестовали, сразу же стало понятно, что власти осознали его электоральные перспективы и ужаснулись. Так, может, и в армии все сильно неблагополучно, раз им приходится так массово прибегать к негативным методам подкрепления лояльности?

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