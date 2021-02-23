The Economist прогнозирует, когда люди вернутся к привычному режиму офисной работы 23.02.2021, 10:49

1,408

Фото с сайта bsu-az.org

Возвращение к офисной работе принесет массу проблем.

Когда большинство людей вернутся в офис? Ведь в случае с пандемией коронавируса, после начала вакцинации победа кажется близкой, но ускользает из рук человечества по мере приближения к ней. Исследование, проведенное инвестиционным банком Morgan Stanley, показало, что работники скорректировали свои прогнозы относительно того, когда они, скорее всего, вернутся к привычному режиму офисной работы, изменив ожидаемую дату с апреля на июнь. Учитывая медленный темп вакцинации во многих странах, это выглядит как слишком оптимистичные прогнозы. Компаниям также пришлось скорректировать свои ожидания, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на журнал The Economist.

Брайан Кропп с исследовательской и консультативной фирмы Gartner говорит, что бизнес прошел три этапа во время пандемии COVID-19. На первом этапе, весной 2020 года, компании думали, что пандемия будет кратковременной, а корпоративная жизнь вскоре вернется в нормальное состояние. На втором этапе экономические ограничения, казалось, длились бесконечно долго, и компании пришли к выводу, что нет смысла планировать постпандемическое будущее в ближайшее время. На третьем, текущем этапе, вакцины принесли надежду на возвращение к норме, и бизнес пытается выяснить, как будет выглядеть новый мир.

Кропп отмечает, что взгляды работников и руководителей компаний сильно изменились с начала пандемии. Год назад многие руководители сомневались, что производительность можно сохранить, если работники перейдут к дистанционной работе. Между тем персоналу более гибкий график вследствие работы дома пришелся по душе. Сейчас многие менеджеры гораздо комфортнее воспринимают идею удаленной работы. Но сотрудники все равно не против снова работать в офисе, по крайней мере какую-то часть времени.

Беспокойство сотрудников, похоже, связано с затяжными локдаунами. Люди устали от постоянных карантинных ограничений и работа на дому многим теперь кажется гораздо менее привлекательной. А время, проведенное за экранами компьютеров, вызвало чувство усталости.

Это также привело и к усилению стресса. Опрос 1500 работников в 46 странах, проведенный Harvard Business Review, показал, что 85% заявили, что их благосостояние снизилось, а 55% считают, что не смогли сбалансировать свою работу и домашние дела.

Проблемы как физические, так и психологические. Опрос итальянских рабочих показал, что 50% сообщили об усилении боли в шее, а 38% - о боли в пояснице, в результате удаленной работы и постоянного сидения за экранами компьютеров. Возможно, это связано с тем, что домашняя мебель не предназначена для длительного сидения за компьютерами.

Однако это не означает, что работники хотят полностью вернуться к старым временам. Опрос Morgan Stanley показал, что сотрудники в будущем хотели бы работать дома в среднем два дня в неделю.

Когда люди вернутся в офисы, такие ограничительные меры как ношение масок и социальное дистанцирование придется оставить еще на некоторое время. Даже если руководители получат разрешение заставить своих работников вакцинироваться от коронавируса, не все решатся это делать, поскольку такой принудительный характер прививок может вызвать широкое недовольство.

Компания Gartner опросила 116 менеджеров, и только 9% из них планировали провести обязательную вакцинацию работников. Это может означать, что значительная часть сотрудников не будет вакцинирована, что сделает их уязвимыми к потенциальному инфицированию вирусом на работе.

Другой проблемой для компаний является то, что работники становятся менее лояльными по мере развития пандемии. Кропп говорит, что люди сейчас тратят больше времени на поиск работы в Интернете и обновление своих профилей LinkedIn. На данный момент работники стараются держаться за свои рабочие места, учитывая экономический кризис. Но когда экономика снова активно заработает, многие будут настроены менять работу.

Однако желание сменить место работы не будет общим. Пандемия поделила сотрудников на «халтурщиков» и «стахановцев». Первая группа не прилагает максимальные усилия при работе дома. Вторая часть сотрудников наоборот, работает еще дольше, чем раньше. Кропп утверждает, что именно «стахановцы», скорее всего, будут менять место работы, если почувствуют, что их усилия не получают соответствующего вознаграждения.

Все это создает проблемы для менеджеров, которые уже планируют возвращение к привычному режиму офисной работы. Возможно, им придется перепроектировать свои офисы, чтобы создать большее расстояние между рабочими столами, и разработать специальную систему распределения места для работников, которые будут появляться только три дня в неделю. Им нужно возродить товарищеские отношения в своих командах и убедиться, что их лучшие сотрудники не покинут компании.

Вопрос равенства может быть наиболее сложным из всех. Женщины, похоже, более активно работают дома, чем мужчины. Но Кропп предупреждает, что менеджеры склонны вознаграждать тех сотрудников, которых они могут видеть лично, а не тех, с кем они уменьшили контакт. Это может увеличить имеющийся гендерный разрыв в оплате труда. Другими словами, когда наконец пандемия будет более или менее близка к завершению, и мир будет постепенно возвращаться к нормальной жизни, а работники начнут возвращаться в офисы, это может быть только началом новых проблем для менеджеров, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».