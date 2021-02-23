Сестра Романа Бондаренко сделала важное заявление на суде над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным 17 23.02.2021, 11:29

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Ольга Кучеренко сообщила об этом еще до того, как вошла в зал и дала подписку о неразглашении.

23 февраля — третий день в судебном процессе по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Их, напомним, обвиняют в «разглашении врачебной тайны», которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. Родные парня дали разрешение на публикацию этих сведений.

Тем не менее, журналистка tut.by и врач БСМП стали обвиняемыми по уголовной статье. Уже четвертый месяц они находятся в СИЗО. Суд принял решение рассматривать их дело в закрытом режиме.

Судебное заседание во вторник назначено на 10.15. Дело рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко, пишет tut.by.

Катерину Борисевич и Артема Соркина завели в зал в 10.04.

Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко. Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Третий день заседания начался с допроса свидетелей.

— Свидетель Ли, — позвала помощница председателя суда Московского района.

Врач с такой фамилией осматривал Романа Бондаренко, когда тот поступил в приемный покой.

На суд в качестве свидетеля также вызвали сестру Романа Бондаренко Ольгу Кучеренко. Она подчеркивает, что все время, пока Роман находился в больнице, родственники публично рассказывали о его состоянии. После, когда появилась информация о том, что якобы он был пьян, семья Романа дала согласие на публикацию данных лабораторных исследований. В них, напомним, указывалось, что в крови Романа не было обнаружено этанола. Ольга говорит, что она лично согласовывала с Катериной Борисевич эту информацию.

О том, что собирается рассказать суду, Ольга сообщила до того, как вошла в зал и дала подписку о неразглашении.

Подробный текст заявления Ольги Кучеренко приводит «Радыё Свабода».

— Пока я не дала подписку о неразглашении, хотела бы рассказать, что собираюсь сообщить суду. Как уже моя тетя заявляла ранее, мы не делали тайны из неразглашения тайны, скажем так, о состоянии здоровья Ромы, о причинах его смерти, лабораторных обследованиях, о том, что записано в его справке о смерти и т.д. Мы всячески одобряли распространение этой информации, чтобы не очернилось имя моего брата и он не оказался тем, кем он не является.

Я бы хотела сообщить, что в день смерти Ромы, когда он еще был в коме, тетя дала мне разрешение быть контактным лицом с прессой, сообщать о состоянии дел, здоровья Ромы. Еще днем ее вызванивали журналисты, и она поняла, что не потянет эту ношу. Когда Рома умер, вечером, у нас повторялся разговор и она подтвердила свои слова. Сказала: я бы была тебе, Оля, благодарна, чтобы ты поддерживала контакты с прессой и сообщала о Роме, его обследованиях, обо всем, что с ним происходило, чтобы это не скрывалось ни в коем случае.

Я, конечно, очень надеюсь, что суд примет справедливое решение, особенно после того как я скажу то, что я собираюсь сказать. Что Катерина от меня получала разрешение официально на публикацию его лабораторных исследований, потому что мы как раз в промежутке между заявлением СК о том, что Рома был не трезв, когда его задержали и уволокли в бус, и публикацией ее статьи, мы как раз связывались, и она у меня получала по телефону разрешение на публикацию этой информации, - сказала Ольга.

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