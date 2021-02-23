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Грабежи, рэкет и рейды: жители ЦАР протестуют против российских наемников

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  • 23.02.2021, 11:41
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Грабежи, рэкет и рейды: жители ЦАР протестуют против российских наемников
иллюстрационное фото

В стране растет недовольство ЧВК Вагнера.

После захвата ряда городов Центрально-Африканской республики группировкой национальной армии при поддержке российских наемников из "ЧВК Вагнера" последние в буквальном смысле развернули не только рэкет и грабежи населения, но и произвольные задержания. Жители захваченных российскими оккупантами городов ЦАР протестуют и призывают о помощи. Об этом сообщает CNC.

Правительство Центральной Африки, в рамках соглашений о военном сотрудничестве, подписанных с правительством Руанды и боевиками "Вагнера", перебрасывает более тысячи российских наемников, а также руандийские войска для поддержки солдат национальной армии.

Так, в воскресенье, 24 января, русские, руандийцы и солдаты FACA отвоевали город Бода из рук повстанцев, за ними следовали Боали, Боссембеле, Ялоке, Буар, Белоко.

В захваченных городах российские наемники не стесняются вымогать у бедных граждан последние накопления, грабить магазины и нападать на молодых людей, у которых есть шрамы.

"После того, как я разделся, российские солдаты увидели на моем теле шрамы от традиционных прививок, которые делала моя мама, когда я был ребенком. Позже они обвинили меня в том, что я ополченец "Антибалаки". Несмотря на мои объяснения, они несколько часов нападали на меня, пока не вмешался центральноафриканский жандарм", – сказал житель Ялоке, опрошенный CNC.

И это еще не все! Люди осуждают кражу и разграбление их магазинов российскими наемниками: "Если у вас нет охраны перед вашим магазином, они обязательно сломают его, чтобы забрать вещи. Я здесь не один, даже мои соседи понесли такой же ущерб", – объясняет молодой торговец из Ялоке.

Столкнувшись с таким поведением российских наемников, солдаты FACA и находящиеся с ними жандармы пытаются предупредить некоторых граждан на национальном языке.

"К счастью, меня предупредил полицейский, который был с ними. Они сказали мне спрятать мой сотовый телефон как можно скорее, иначе они его не вернут", – свидетельствует жительница района разведения животных в Бамбари.

Ситуация становится все более тревожной для жителей городов, захваченных солдатами FACA и россиянами. Мы до сих пор помним город Боали, где в прошлом месяце российские наемники буквально разграбили мотель, построенный мирным гражданином.

«Они могут демонтировать и снять даже спутниковые антенны с крыши дома», – предупреждает житель Боали, опрошенный CNC.

Следует отметить, что руандийские солдаты также принимали участие в боевых действиях вместе с солдатами FACA и русскими в операции по захвату городов, которые перешли под контроль повстанцев.

3 января силы повстанческой Коалиции патриотов за перемены захватили город Бангасу, расположенный в 750 километрах от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги.

От предыдущих обострений обстановки в ЦАР нынешнее принципиально отличает активное участие России, которая уже несколько лет безвозмездно помогает правительству Туадеры оружием и военной техникой, а также обучает центральноафриканских военных. Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги было подписано в Сочи в 2017 году. В обмен на российское вооружение и инструкторов правительство Туадеры открыло российскому бизнесу доступ к полезным ископаемым.

Повстанцы обвиняют поддерживаемого Россией действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в фальсификации итогов голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

31 декабря Коалиция демократической оппозиции потребовала отменить итоги президентских и парламентских выборов в ЦАР, которые состоялись 27 декабря. Повстанцы считают их несправедливыми и не отвечающими интересам народа.

20 декабря в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отряды повстанцев антиправительственной коалиции захватили город Гримари, расположенный в 300 км к северо-востоку от столицы страны Банги.

Ранее СМИ сообщили, что в Банги приземлился российский самолет, который доставил вооружение и наемников так называемой "ЧВК Вагнера" (по факту секретная армия власти РФ), создателем которой является приближенный к президенту России Владимиру Путину питерский бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина".

Только 21 декабря власти ЦАР заявили о переброске из России сотен военных и тяжелого вооружения.

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