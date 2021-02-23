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Полезные ископаемые Беларуси все чаще становятся «бесполезными»

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  • 23.02.2021, 11:59
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Полезные ископаемые Беларуси все чаще становятся «бесполезными»

Снижение прибыли от реализации у флагманов-горнодобытчиков составило 35,7%.

Власти подводят финансовые итоги работы добывающей промышленности. Пока что главным горнодобытчикам особо нечему радоваться, сообщает banki24.by.

По классификации статорганов компании, которые добывают нефть, газ, торф и прочие полезные ископаемые, можно отнести в секцию «горнодобывающая промышленность». В стране наиболее крупной подобной структурой является ПО «Белоруснефть».

За 2020 год выручка крупных и средних компаний добывающей отрасли упала на 3,3% до 5,768 млрд BYN. С поправкой на инфляционные процессы сокращение выручки было еще глубже.

Снижение прибыли от реализации у флагманов-горнодобытчиков составило 35,7%. В деньгах прибыль с продаж сократилась до 446,6 млн BYN.

Падение прибыли может быть связано с отсутствием экспорта белорусской нефти в 1 квартале 2020 года. Тогда Белоруснефть вынужденно замещала дефицит российского сырья у отечественных НПЗ с помощью углеводородов собственной добычи.

Средняя рентабельность продаж по отрасли обвалилась с 11,6% до 7,7%. Доля убыточных и низкорентабельных флагманов в добыче достигла 41,7%. При этом среди крупных и средних компаний не нашлось предприятий с рентабельностью выше 20%.

Конечный финансовый результат отражает чистая прибыль (убыток). Этот результат складывается из прибылей или убытков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые скорректированы на налоги и сборы.

Чистая прибыль в отрасли сократилась в 2,9 раза до 86,2 млн BYN. С высокой вероятностью основную часть убытков дали платежи по кредитам и займам, а также курсовые разницы.

Финансовые итоги могли быть более плачевными, если бы не указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Благодаря указу многие организации в стране перенесли признание части убытков с 2020-го на 2021—2022 гг. К началу 2021 года суммарные долги горнодобывающей промышленности выросли до 3,231 млрд BYN. За минувший год рост составил космические 91,1%. Увеличение задолженности обеспечили в основном обязательства по кредитам и займам.

Такой размер совокупного долга в отрасли является максимальным за обозримую историю измерений. За истекшее пятилетие объем обязательств флагманов по добыче полезных ископаемых вырос в 5,8 раза.

В 2020 году на погашение кредитов и займов крупные и средние компании отрасли направили 2,243 млрд BYN. За год размер платежей увеличился на 79,6%, и на эти цели предприятия отдали 38,9% выручки (против 28,7% по экономике).

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