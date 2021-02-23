«Кислород режиму удивительным образом перекрывают синхронно со стороны «западных партнеров» и «братской России» 7 23.02.2021, 12:13

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Совпадение ли?

По Сочи понятно, что ничего не понятно. Но давайте попробуем посмотреть на ситуацию следующим образом, пишет телеграм-канал «Рефлексия и реакция».

Юлить, превращать переговоры в формальность, забалтывать. Громко кричать о дружбе и братстве через медиа, на практике щемить через разные схемы в пользу себе, втихую договариваясь с Западом. Откладывать решение важных вопросов для второй стороны на потом, т.е. на никогда.

Чья тактика? Многолетняя тактика Лукашенко. А что если Путин решил отзеркалить?

Катаются на лыжах, обедают. Формально по времени проводят вместе полдня, фактически после катаний-обедов на содержательный разговор остается не так много времени. Довольно холодно прощаются, но внешне приятельственно.

В это время в программе «Время» выходит сюжет про мир, дружбу и жвачку между союзниками. И параллельно в это же время останавливают фуры с цветами. Для цветочников 8 марта - это самый хлебный день в году. «Белорусские» цветы не едут к потребителю в Москву, создавая угрозу дефицита. А ФСБ в Калининграде задерживает контрабандные белорусские сигареты. Не только Польша и Литва, но ФСБ и калиниградская таможня. Потоки обрубаются как-то удивительным образом синхронно со стороны «западных партнеров» и «братской России». Понаблюдаем, совпадение ли.

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