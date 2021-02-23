В Минске появился памятник Героям, отдавшим жизнь за Беларусь

В Минске появился памятник Героям, отдавшим жизнь за Беларусь1
- 23.02.2021, 12:37
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Фотофакт.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото импровизированного мемориала, созданного жителями минской Ангарской.
«Мы поздравляем настоящих мужчин. К сожалению, посмертно. Они — настоящие Герои Беларуси! Они защищали нашу свободу. Они навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах!
Вечная слава Героям Беларуси!
Выражаем огромные соболезнования семьям погибших...мы скорбим вместе с Вами», — пишут участники акции.