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В Минске появился памятник Героям, отдавшим жизнь за Беларусь

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  • 23.02.2021, 12:37
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В Минске появился памятник Героям, отдавшим жизнь за Беларусь

Фотофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото импровизированного мемориала, созданного жителями минской Ангарской.

«Мы поздравляем настоящих мужчин. К сожалению, посмертно. Они — настоящие Герои Беларуси! Они защищали нашу свободу. Они навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах!

Вечная слава Героям Беларуси!

Выражаем огромные соболезнования семьям погибших...мы скорбим вместе с Вами», — пишут участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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