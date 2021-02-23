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Из-за взрыва газопровода «Союз» Россия приостановила транзит газа в Казахстан

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  • 23.02.2021, 12:43
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Из-за взрыва газопровода «Союз» Россия приостановила транзит газа в Казахстан
Фото: pool_56 / Telegram

ЧП произошло в Оренбургской области РФ.

На юго-западе Оренбургской области России произошел взрыв на магистральном газопроводе, сообщило РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации ведомства, взрыв произошел в Илекском районе, в 6–7 км от села Мухраново. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС.

Взрыв произошел на 108-м км экспортного магистрального газопровода «Союз», сообщило Минэнерго. Этот газопровод, в свою очередь, соединен с магистральным газопроводом Оренбург — Новопсков, принадлежащим ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург». РБК направил запрос в «Газпромтрансгаз Екатеринбург» и в «Газпром Межрегионгаз».

После взрыва компания отключила участок газопровода от нулевого километра до 123-го км «Союза». Также был прекращен транзит газа на территорию Казахстана. «Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков», — сообщили в Минэнерго.

Газопровод «Союз» проходит через территорию России, Казахстана и Украины по маршруту Оренбург — Уральск — Александров Гай — ГИС «Сохрановка» (находится на границе России и Украины) — Кременчуг — Долина — Ужгород. Протяженность газопровода составляет 2750 км, из них 300 км проходит по территории Казахстана, 1568 км — по территории Украины.

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