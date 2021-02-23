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В Гродно ликвидировали самое рыбное место, где на 50 «квадратов» было около ста рыбаков

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  • 23.02.2021, 13:08
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В Гродно ликвидировали самое рыбное место, где на 50 «квадратов» было около ста рыбаков
Фото: forum.grodno.net

МЧС и ОСВОДа распилили лед на Немане.

В Гродно сотрудники МЧС, ОСВОДа и милиции ликвидировали «самое рыбное место», сообщает местный ресурс newgrodno.by. Речь идет о ледяном пятачке на Немане, где в минувшие выходные собралось около ста рыбаков.

— На протяжении трех последних дней в затоне на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление — и вода пошла по льду. Все это могло привести к трагедии. Именно поэтому мы решили распилить в этом месте лед, — рассказал ведущий специалист Гродненского ОСВОД Юрий Полещук.

Фото: newgrodno.by
Фото: newgrodno.by
Фото: newgrodno.by

Гродненский эколог, председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов у себя в аккаунте в Facebook предложил на местном уровне запретить с 1 октября по 15 апреля любительское рыболовство в районе речного порта на Немане: в это место каждый год приходит рыба, затока является так называемой зимовальной ямой.

— Из множества видов рыб, обитающих в водоемах и водотоках Беларуси, очень многие (все карповые, сомовые) являются теплолюбивыми. При низких температурах у этих рыб замедляется обмен веществ, снижаются или прекращаются двигательная активность и питание. Для зимовки рыба обычно выбирает глубокие участки водоемов со стоячей водой или слабой проточностью — так называемые зимовальные ямы. Зимовальная яма — это места массовых скоплений рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период, где рыба находит наилучшие условия зимовки, отдыхает перед нерестом. При этом они не обязательно являются ямами в буквальном смысле этого слова — нередко это могут быть и ровные участки дна. Ежегодно рыба использует одни и те же зимовальные ямы. Их смена происходит лишь в искусственных водоемах с нестабильным уровнем (водохранилища, пруды). Такая рыба становится легкой добычей для недобросовестных рыболовов. Браконьеры пользуются запрещенным способом лова с применением крючковых орудий рыболовства (способ багрения). При этом многие особи травмируются и погибают, — говорит эколог.

Гродненцы рассказывали, что некоторые рыбаки и правда багрили рыбу на Немане.

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