Перестановки силовиков в России: что-то пошло не так 23.02.2021, 13:08

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Запущены процессы, ослабляющие власть Кремля?

Последние события и неблагоприятные исходы внешних и внутренних проектов Кремля сигнализируют о том, что что-то пошло не так. Давайте разбираться. Об этом для liga.net пишет эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.

Сектор безопасности и обороны, вне всякого сомнения, мог быть гордостью Владимира Путина. Ведь он сам любовно собирал и налаживал механизм, являющийся гарантом его собственного правления. Однако, события последнего периода и неблагоприятные исходы внешних и внутренних проектов стали давать сигналы о том, что что-то пошло не так.

Вместо благополучного исхода, проект «Новороссия» захлебнулся, а Кремль увяз в горячей точке, все больше обрастая санкциями. В Беларуси незаконно избранный президент сначала демонстрирует подобострастное благоговение перед благодетелем, а потом крутит кукиши в карманах. Молдова угрожает свернуть Приднестровский анклав перспективами перевыборов в парламент.

В Хабаровске, люди с долей украинской крови, оставшейся от переселенцев, так называемого, Зеленого Клина, не проглотили арест губернатора и до сих пор протестуют.

Отравление и возвращение Алексея Навального обернулось еще одной системной проблемой, ставшей основанием для своеобразного «рубикона» в политике западных государств. Теперь, западные политики говорят не об агрессивной политике Кремля во всем мире, а о его внутренних проблемах.

Все это является результатами провалов в сфере безопасности и поэтому все больше слухов ходит о переменах в силовых органах.

Детальнее анализируем слухи

После истерики, до которой посол России Михаил Бабич довел Лукашенко, он был отозван и назначен первым заместителем министра экономики России. Бабича связывают с заместителем главы АП РФ Дмитрием Козаком, который является номинально ответственным за белорусский, молдавский и украинский кейсы. В январе стало известно, что Бабич получил звание генерал-майор и был назначен заместителем директора Службы по военно-техническому сотрудничеству, где сильны позиции Сергея Чемезова.

Бабич достаточно близок к Путину. Его отец Виктор Бабич был офицером немецкой резидентуры КГБ в Дрездене и, на то время, начальником Путина. Для бывшего десантника войск КГБ Михаила Бабича, тема ВТС не новая. С 1995-го по 1998-й он возглавлял ЗАО «Корпорация «Антей» в Москве. По всей видимости, на этом его карьера не закончится. И, судя по динамике, он еще преподнесет сюрпризы.

Еще одно высокое воинское звание – генерал армии – было присвоено в декабре прошлого года министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву. Российские телеграмм-каналы пророчат ему назначение на пост главы Федеральной Службы Охраны (ФСО), где он и работал ранее, охраняя премьер-министра Путина с 2008 по 2012 год. После этого Зиничев в 2016 году стал замглавы ФСБ, а в 2018 году был назначен министром по чрезвычайным ситуациям. В декабре прошлого года ходили слухи, что Зиничева готовят на пост главы ФСБ, но пока что ни его продвижение в ФСБ, ни в ФСО не подтверждается. Однако, за ним следует присмотреть.

15 ноября 2021 года главе ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 лет – граничный срок для этой должности. Злые языки уже долго говорят о его замене. Особенно на фоне скандала с Навальным. Однако, ситуация усложняется еще и тем, что 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму РФ. Станут ли они дембельским аккордом для Бортникова, или его заменят раньше?

Телеграм-каналы активно муссируют фамилию тульского губернатора Алексея Дюмина в качестве преемника Бортникова. В Украине эта фамилия достаточно известна. Дюмин охранял Путина, во время службы в ФСО.

Еще один силовик-пенсионер 65-летний начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов также может уйти в отставку или сконцентрироваться на его работе в качестве президента Академии военных наук. Его преемником называют Александра Дворникова, командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) с 20 сентября 2016 года. По сути, замена очень логичная, ведь ЮВО причастен ко всем войнам, которые ведет Кремль в последний период – Украина, Южная Осетия, Нагорный Карабах.

Дворников также командовал российским контингентом в Сирии и даже, имел отношение ко второму взятию Пальмиры. 15 марта 2019 года Евросоюз ввел против него санкции за командование пиратским захватом трех украинских военно-морских судов в Керченском проливе в 2018 году.

Путин прекрасно понимает, что любые кадровые перестановки ослабляют функции органов на некоторое время. Но по всей видимости, такие слухи будут усиливаться вплоть до 2024 года, если Путин доживет на своей должности до этого времени.

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