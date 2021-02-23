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Андрей Суздальцев: В Кремле понимают, что Лукашенко политический «подранок», даже не хромая, а безногая утка

  • 23.02.2021, 13:30
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Андрей Суздальцев: В Кремле понимают, что Лукашенко политический «подранок», даже не хромая, а безногая утка
Андрей Суздальцев

Диктатор привез из Сочи ровным счетом ничего.

Результата, нужного Минску (после встречи в Сочи — ред.), нет. По первым «утечкам», Лукашенко было рекомендовано развивать «национальный диалог», формировать мнение в поддержку конституционной реформы, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

Обратило на себя внимание то, что вопрос «невиданном внешнем давлении на Беларусь» обсуждался в формате анализа международной обстановки, и по этому поводу больше говорил президент России (Байден, Европа и т.д.). Белорусский правитель слушал. Это говорит о том, что и Путин, и Лукашенко прекрасно понимают истинные причины белорусского кризиса.

Лукашенко быстро понял, что все его «подходы» с вдруг «ожившей» интеграцией и готовностью НАТО вторгнуться в Беларусь вежливо принимаются, но как-то «не играют». Просто так дать денег не получается. Естественно, можно игнорировать общественное мнение в России, которое уже списало Лукашенко, но ведь и в Москве есть понимание того, что даже в формате инвестиций давать денег под Лукашенко бессмысленно.

Так что обошлись обещаниями «рассмотреть», «вернуться к данному вопросу», «есть понимание важности данной проблемы». Так что Лукашенко привезет в Минск обещания.

Есть понимание того, что сейчас Лукашенко политический «подранок», даже не «хромая», а «безногая утка», а в этом состоянии он может натворить беды… Так что с ним откровенно нянькались, обещали, но не более…

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