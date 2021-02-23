Названы напитки, которые способствуют очищению печени
- 23.02.2021, 13:45
В них содержится важный фитоэлемент сульфорафан.
Всего лишь одна ежедневная порция коктейля или соков из свежих овощей (таких как огурцы, кейл/капуста кали, сельдерей или шпинат), способна оказать положительный эффект на работу многих систем организма, включая иммунную, пищеварительную, эндокринную. Известно ли вам, что витаминотерапия и многочисленные добавки к питанию по сути базируются на тех же принципах, что и лечение целебными соками, пишет healthinfo.ua.
Смузи и соки из зеленых листовых овощей могут успешно служить целям детоксикации организма. Процессы очищения необходимы для его нормальной жизнедеятельности и являются неотъемлемой частью многих оздоровительных программ (в том числе и похудения). К примеру, известно, что фитоэлемент сульфорафан, содержащийся в зелени растений семейства крестоцветных, способствует метаболическим процессам очищения, происходящим в печени. При этом нейтрализуются как токсины, поступившие в организм снаружи (из окружающей среды), так и те, что образовались в процессе его функционирования. Немалую роль играет сульфорафан и в последующем удалении из организма продуктов нейтрализации токсинов. И еще одно достоинство — установлено, что защитное действие сульфорафана может длиться аж несколько дней!
Сокращенные обозначения в таблице:
1 — Брокколи, 2 — Цветная капуста, 3 — Кочанная капуста, 4 — Брюссельская капуста, 5 — Китайская капуста, 6 — Кейл
Несколько советов по технологии приготовления:
1. Будет лучше, если вначале размельчить в блендере капусту с небольшим количеством жидкости. Только затем добавлять замороженные ингредиенты и мельчить их дальше до однородной консистенции.
Напитки, которые способствуют очищению печени: 4 рецепта
2. Можно заранее поместить капусту в морозильник, положив ее в пакет. Этот шаг, как мне кажется, устраняет резкий капустный вкус. Работает как один из маскировочных приемов для зеленых коктейлей в моей семье. То же самое относится и к кейлу.
3. Рекомендуем также не забывать про маскировочный эффект черники.
Классический (терпкий) капустный смузи
(2 порции по 120 калорий)
2 стакана сырой порубленной брокколи
1/2 стакана нарезанной кочанной капусты
1/4 стакана порезанного на кусочки стебля сельдерея
1/2 стакана яблочного сока или 2 зеленых яблока
кубики льда и(или) вода (по необходимости)
Брокколи/Виноград
1 порция 125 калорий
1 стакан сырой порубленной брокколи
1 стакан винограда без косточек (я беру темный)
кубики льда и(или) вода (по необходимости)
«Ледяной свекольник»
1 порция 88 калорий
Этот рецепт особенно хорош для спортсменов, от которых требуется повышенная выносливость. Секрет — в сочетании свеклы со шпинатом.
1 сырая свекла среднего размера и нарезанная на кусочки
1 сладкий красный перец, очищенный и нарезанный кусочками
1 стакан листьев шпината (или капусты)
1 ч.л. порубленного корня имбиря
½ ч.л. лимонного сока
соль и перец по вкусу
вода, кубики льда
Ягоды/Банан/Капуста
2 порции по 150 калорий
4 стакана кочанной капусты
1 банан, предварительно замороженный (1 час минимум)
1 стакан ягод клубники или черники, замороженной
Стивия (по вкусу) или апельсиновый сок (около ¼ стакана)
4 кубика льда
1- 1,5 стакана воды
Сначала измельчить в блендере с водой капусту. Затем добавить другие ингредиенты и довести все до однородной консистенции.