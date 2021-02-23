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Белорусский легпром теряет выручку и прибыль

  • 23.02.2021, 13:45
Белорусский легпром теряет выручку и прибыль
иллюстрационное фото

Чиновники подвели финансовые итоги года по предприятиям-флагманам.

Несмотря на название, в легкой промышленности дела идут совсем не легко, пишет сайт banki24.by.

Производителей текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в обиходе называют легпромовцами. Далее для простоты восприятия читателями мы будем придерживаться такого же наименования — легпром.

Финансовые результаты работы крупных и средних предприятий за год появляются в открытом доступе не ранее февраля. Воспользуемся возможностью и оценим, как сработала отрасль легпрома в 2020-м.

Легпром является одной из отраслей промышленности Беларуси. Промышленность перенесла 2020 год с большим трудом: кратно выросли потери убыточных организаций, рекордной величины достигли долги.

Флагманы легпрома в 2020 году сократили выручку от реализации продукции — на 1,9% до 2,606 млрд BYN. Поскольку инфляционные процессы никуда не девались, снижение выручки в реальном выражении было еще больше.

Один из главных показателей эффективности работы бизнеса — это рентабельность продаж. Она показывает, какую долю в выручке занимает прибыль от реализации продукции. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает отрасль или предприятие.

Средняя рентабельность продаж по отрасли составила 10,7%. Однако, как и всякий средний показатель, это скорее отражает «среднюю температуру по больнице», чем реальность.

Более адекватная картина раскрывается, если отследить распределение предприятий по рентабельности. В 2020 году 52,4% флагманов легпрома имели или отрицательную рентабельность, или рентабельность в пределах 0–5%. Это значит, что медианная рентабельность по отрасли откатилась ниже 5%.

Около 23,5% крупных и средних компаний легпрома понесли убытки от реализации продукции, а еще 28,9% имели отдачу в диапазоне 0–5%. Только 1,6% предприятий отрасли показали рентабельность выше 30% и лишь 2,7% — от 20% до 30%.

Чистая прибыль в легпроме упала на 7,6% до 158,8 млн BYN. Стоит иметь в виду, что в 2020 году действовал указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. Поэтому предварительный результат 2020-го может не отражать всей реальности.

Доля убыточных компаний в легпроме выросла с 18,7% до 20,3%, а объем чистых убытков подскочил на 24,9% до 41 млн BYN.

Суммарные долги отрасли к началу 2021 года составили 2,281 млрд BYN (+9,7% за 2020 год). На погашение кредитов и займов у легпромовцев ушло 929,8 млн BYN, или 35,7% от выручки при среднем значении по экономике в 28,7%.

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