Протестующие студенты из 15 белорусских университетов решили объединиться 8 23.02.2021, 14:10

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Фото: «Белсат»

Активисты заявили, что студенты — революционный класс, которому нечего терять.

Студенты из 15 белорусских университетов объединяются в единую ассоциацию. Среди них — БГУ, БГУИР, Белорусский медуниверситет, Академия искусств, региональные вузы. Ассоциация призвана отстаивать принципы демократии, законности, права и свободы. Так белорусская молодежь решила продолжить традиции обществ филоматов и филаретов, студенческого союза, сообщает nn.by.

По сути это перезапуск культового в свое время «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Название оставляют то же, только теперь в него входят не отдельные активисты, а стачкомы, представляющие интересы своих университетов. Представителей туда избирают студенты.

«В первую очередь мы хотим объединять людей. Как мы уже могли убедиться, в единстве сила. Необходимо строить горизонтальные связи, объединять людей как в локальные сообщества в пределах одного университета, так и в более глобальные. Если нам удастся охватить нашей идеей критическую массу молодежи, с нашим мнением невозможно будет не считаться. Ну просто нельзя игнорировать десятки тысяч студентов», — говорит Ольга Беломутова, лидер от БГУФК.

Проблемы в университетах схожи.

«Есть вопросы с правом на собрания и проведением акций, даже если нет прямой политической повестки. Идеологи заставляют преподавателей опознавать студентов на фото и видео, писать на них характеристики, студентов вызывают в милицию. В условиях эпидемии коронавируса группы не переводят на дистанционное обучение», — перечисляет Александр Клюев, представляющий БГУИР.

«Когда по звонку из министерства отчисляют студентов, запугивают преподавателей, это создает ужасные условия для работы и учебы. Как можно получать качественное высшее образование, если свобода мысли оказывается запрещенной? Наука требует прежде всего смелых идей, которых у нас в университете боятся как огня», — считает Ольга.

По информации ассоциации, за последние полгода было задержано более 400 студентов, на 27 завели уголовные дела. Известно о 135 фактах отчисления. Рекордсмен по суткам — БГУИР. По словам Александра, отчислить могут после двух выговоров. У некоторых учащихся проверяют соцсети на околопротестную тематику.

На что ассоциация сможет повлиять?

«Прежде всего, студенты могут и должны влиять на все в своем университете. А вообще, студенты, как писал Троцкий, — революционный класс, нам нечего терять. Тогда, конечно, были другие времена и многое изменилось, но все равно студенты — своеобразный духовный локомотив протеста», — считает Александр.

«Студенты часто становятся теми, кто дает толчок к переменам. Оно и понятно: мы яркие, громкие, наши акции привлекают внимание, нас нельзя не услышать, нельзя игнорировать. Нет единого механизма борьбы с диктатурой, но, как мы все успели почувствовать за это лето, «нам надо долбить-долбить-долбить эту власть», чем и занимается белорусское студенчество», — добавляет Ольга.

Подать заявку можно будет через сайт объединения. «Корочек» членам не выдают, бээрэсэмовцев принимают. «При условии, что они разделяют наши цели и ценности, — отмечает Александр. — Но сам факт нахождения в БРСМ — это поддержка режима, поэтому мы можем сразу разойтись на этом пункте».

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