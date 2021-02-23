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Эксперт: Ситуация ухудшается, в Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками хлеба в магазины

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  • 23.02.2021, 14:20
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Эксперт: Ситуация ухудшается, в Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками хлеба в магазины

Проблем масса, но власти не хотят на них реагировать.

ОАО «Гомельхлебпром» проинформировало о срыве поставок 21 и 22 февраля в магазины Гомеля и области хлебобулочных изделий. Судя по содержанию письма, на предприятии закончилась мука.

На ОАО не стали объяснить журналистам, почему такое произошло, сказав лишь, что проблема уже решена.

Udf.by поинтересовался у экспертов: по каким причинам в регионе могли возникнуть трудности?

«На госпредприятиях нет хозяина, а есть начальники»

В прошлом начальник отдела снабжения «Минсхлебпрома» Николай Лысенков в комментарии отметил, что непосредственно занимался поставками муки с предприятий.

«Скорее всего, проблема была в финансах. «Гомельхлебпром» – финансово нестабильное предприятие. Вероятно, оно задолжало производителю муки немалую сумму денег: миллионы или даже десятки миллионов рублей. И производитель муки решил приостановить поставки. Не думаю, что причина в том, что у нас в стране нет муки», – сказал Лысенков.

Он отметил: практически на каждом госпредприятии наблюдаются проблемы с финансами. Но как такое получается, что «Гомельхлебпром» снабжает хлебом всю область и при этом не имеет денег?

«Это не бизнес-предприятие, а скорее социально-направленное. Покупают сырье по более высокой цене, а продают по той, которое ему диктует вышестоящее руководство. У нас же нельзя поднимать цену на хлеб. Даже если все дорожает – электроэнергия, сахар, дрожжи. Плюс на госпредприятиях нет хозяина, а есть начальники: они думают о том, как выполнить поставленную на сегодня задачу и удержаться в своем кресле, и не думают, что будет завтра и послезавтра», – считает Лысенков.

Какими еще путями можно было бы улучшить работу системы?

«У нас сильно зажата система закупок, в которой участвует ограниченный круг поставщиков-производителей. Если допустить на белорусский рынок российских производителей – они бы здесь все завалили мукой. И при закупке руководители думают не о выгодности для своих предприятий, а о том, чтобы не быть посажеными в тюрьму. Поэтому деньги и вымываются», – полагает Лысенков.

Могут ли в будущем вновь возникнуть проблемы с поставками хлебобулочных изделий в магазины?

«Экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым месяцем. То, что у госпредприятий будут возникать финансовые проблемы, – это однозначно. Поэтому думаю, что подобные проблемы могут теперь возникать постоянно. Проблема нерасчетов с поставщиками длится десятилетия и государство потыкает этому. Указы Лукашенко разрешают предприятиям не рассчитываться по долгам до 8 лет», – отметил Лысенков.

«Можно предположить, что объявленный в прошлом году урожай хлеба не такой уже и большой»

Бывший председатель колхоза из Шкловского района, кандидат экономических наук Петр Мигурский не исключил, что проблемы в Гомельской области могли быть связаны с запасами муки.

«По моим наблюдениям перебои с хлебом случаются и в сельской местности Могилевской области. Можно предположить, что объявленный в прошлом году урожай хлеба не такой уже и большой, как рассказали в правительстве. А в Гомельской области ситуация могла оказаться хуже, чем в других регионах, из-за неурожая в прошлые годы, связанного с климатическими условиями – жарой и заморозками», – сказал Мигурский.

Он добавил:

«Также мог сказаться недостаточный уровень управлениями местными экономиками со стороны правительства. Возможно, произошло какое-то недопонимание. Можно было предположить, что такая ситуация произойдет».

Мигурский обратил внимание на связь спроса на хлеб с повышением цен на продукты.

«Повышение цен ведет к росту потребления дешевых продуктов питания, в частности хлеба. Подорожание второго хлеба (картошки) отразится на уровне потребления первого хлеба», – сказал он.

Мигурский также не исключает, что в последнее время власти не уделяли достаточного вниманию наполнению внутреннего рынка, концентрируясь на внешнем. На его взгляд, то, что происходит в стране с обеспечением продовольствием, в частности хлебом, – закономерный результат работы белорусской экономики.

«В общем масса проблем, а неуклюжая бюрократическая машина не всегда вовремя реагирует на потребности населения», – отметил Мигурский.

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