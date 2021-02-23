Politico: Администрация Байдена готовится ввести свои первые серьезные санкции против РФ 2 23.02.2021, 14:33

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Меры будут скоординированы с европейскими союзниками.

США готовят свою реакцию на отравление и тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального и, как ожидается, в ближайшие недели будут координировать введение санкций с европейскими союзниками, сообщает Politico.

Издание отмечает, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа подготовила санкции за отравление Навального, но команда Байдена хочет сформировать собственный курс.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отказался комментировать какую-либо конкретику по поводу санкций, но отметил: «мы рассматриваем доступные варианты».

«Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека», — добавил чиновник.

Новые санкции станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в течение недели введет санкции против России из-за ареста Навального.

По информации Reuters, под санкции ЕС попадут глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Им запретят въезд в ЕС, а активы в банках Евросоюза заморозят.

Приговор Алексею Навальному в России

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Федеральная служба исполнения наказаний пояснила, что оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу Ив Роше.

Через 16 часов после возвращения в Россию Навального арестовали на 30 суток. Заседание суда проходило в здании отдела полиции в подмосковных Химках.

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