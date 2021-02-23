Европейские компании выходят из проекта «Северный поток – 2» 23.02.2021, 14:48

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США ввели санкции только против одной компании, но получился эффект домино.

18 европейских компаний покинули проект газопровода «Северный поток – 2» или находятся на стадии выхода. Причиной этому – возможные санкции к проекту со стороны США, пишет DW (перевод – «Гордон») со ссылкой на отчет Государственного департамента США для Конгресса.

Большинство из них – страховые компании, зарегистрированы в Великобритании, уточняет издание.

Участие в проекте прекратили поставщик промышленных услуг Bilfinger из Мангейма, мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited, швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

DW отмечает, что США пригрозили санкциями против других компаний, но пока они действуют только в отношении российской компании «КВТ-РУС» (ей принадлежит трубоукладочное судно «Фортуна», задействованное в строительстве газопровода).

Вашингтон считает принимаемые санкции против газопровода «Северный поток – 2» работающими, заявил 22 февраля представитель Госдепа Нед Прайс. Он подчеркнул, что США продолжит отслеживать компании, «замешанные в потенциально санкционных действиях». По его словам, «Северный поток – 2» есть «плохой сделкой» для Европы, которая «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км «с небольшим», говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в «Газпроме» заявляли, что намерены ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В частности, санкции коснулись российского судна «Фортуна» и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании «Рустанкер», нефтяного танкера «Максим Горький» и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский «Газпром» впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило строительство «Северного потока – 2» в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против «Северного потока – 2», если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству «Северного потока – 2».

Американский сенатор-демократ Джейн Шахин и сенатор-республиканец Джеймс Риш направили письмо администрации Байдена в поддержку полной реализации законодательства, связанного с газотранспортным проектом «Северный поток – 2», «целью которого является положить конец проекту».

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

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