Bloomberg: В противостоянии Китая и США ключевую роль играют стратегические союзники 1 23.02.2021, 15:08

Выбор других государств может определять судьбу всей глобальной борьбы за первенство.

Соревнование великих стран всегда напоминают «поединки один на один»: Афины против Спарты, Рим против Карфагена, Москва против Вашингтона. Однако очень часто такие противостояния включают также и борьбу за лояльность тех, кто попал в середину поединка между сверхдержавами, а это значит, что выбор других государств может определять судьбу всего большого противостояния. Какие же существуют ключевые точки противостояния между Китаем и США, пытается выяснить Bloomberg (перевод — zn.ua).

Во время Наполеоновских войн Лондон в конце концов победил, организовав победную коалицию стран, которым угрожала общая вражеская сторона. Во время "холодной войны" поддержка "свободного мира" была решающим преимуществом Америки: удобства, которые приносили союзы с наиболее динамичными странами, дали Вашингтону преимущество над Москвой. Несколько уроков прошлого действительно являются актуальными даже сегодня.

Но новое глобальное соперничество между Америкой и Китаем трансформирует цепи поставок, перерабатывает стратегическую географию мира и будит призрак сокрушительной великодержавной войны. Как и во время "холодной войны", почти все страны от Океании до Латинской Америки находятся под давлением, чтобы они выбирали стороны, изолировались от общего врага или иным образом находили защиту во фрагментированном мире.

Эти страны являются стратегическими призами, поскольку Вашингтон и Пекин маневрируют для поиска союзников, но они также являются индивидуальными стратегическими субъектами. Выбор, который они делают - как голосуют в ООН, какого поставщика технологии 5G выбирают, кого поддерживают и против кого выступают, все это может решить, кто победит в самом большом противостоянии этого века.

Китай и США пытаются адаптировать свои стратегии к соответствующей современной реальности. Для Америки стратегический расчет простой, Вашингтон не сможет сбалансировать власть Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, воспрепятствовать автократам выиграть битву идей и борьбу за формирование технологических инноваций, или иным образом контролировать амбициозный вызов Пекина, без объединения коалиции государств, привлекая их на свою сторону.

И наоборот, Китай сможет контролировать свое геополитическое соседство, оказывать влияние на Европу и противостоять США в попытке создать свой геополитический порядок, только если Пекин изолирует Америку от ее демократических друзей. Китайский лидер Си Цзиньпин также решительно настроен на создание блоков стран, которые технологически и экономически зависят от Пекина, ведь в таком случае они не смогут мешать геополитическому восхождению Китая.

В общем, четыре ключевые государства находятся на передовой соперничества США и Китая. Германия, Джибути, Индия и Филиппины расположены за тысячи миль друг от друга, но они занимают очень разные стратегические места в китайско-американских отношениях. Можно утверждать, что другие страны - Россия, Сингапур, Великобритания, Япония, Австралия - не менее важны. Однако выбраны здесь четыре страны, так или иначе, имеют решающее значение для курса соперничества США и Китая. Но пока остается некоторая неопределенность относительно того, какую сторону эти страны выберут.

Во-первых, стоит отметить то, насколько многогранной является современная конкуренция. Борьба США и Китая включает поиск баланса сил в Интернете и политических идей, а также баланс военной силы и торговли. Противостояние разворачивается в международных организациях, а также в сфере технологий будущего. Ключевое оружие соперничества варьируется от стратегической коррупции до инвестиций в инфраструктуру. Таким образом, борьба за статус главной сверхдержавы принимает различные формы и происходит во многих сферах.

Во-вторых, важную роль в развитии китайско-американской конкуренции занимают разные государства в различных уголках мира. Конечно, обострение «холодной войны», скорее всего, вспыхнет на непосредственной периферии Китая, возможно, вблизи Тайваня или вдоль границы с Индией. Но амбиции и экономическая сила Пекина влияют почти на все континенты. При этом, критические действия, вероятно, будут происходить в залах заседаний Центральной Европы, так же как и на военно-морских кораблях в Западной части Тихого океана.

В-третьих, основные государства - это не просто пешки или доверенные лица, которых подталкивают Вашингтон и Пекин. Некоторые играют на две стороны друг против друга; другие ищут третий путь в разделенном мире; некоторые просто склоняются к тому или иному лагерю. Но все придерживаются собственных стратегий в условиях нестабильной геополитической среды, и их решение формировать китайско-американское соперничество так же важно, как и выбор меньших государств, который определял, кто выиграл холодную войну.

В-четвертых, США столкнулись с более сложным путем в этом соревновании, чем кажется на первый взгляд. Глобальные рейтинги положительного отношения к Китаю несколько снизились из-за его роли в пандемии COVID-19 и грубой политики коммунистического режима. Но Пекин обладает сочетанием экономической силы, что является более мощным «стратегическим оружием», чем то оружие, которое когда-то имел Советский Союз. Китай теперь может влиять не только на развивающиеся страны, но и на некоторых ключевых демократических союзников Америки.

«Мы находимся в разгаре фундаментальной дискуссии о будущем направлении нашего мира», - заявил президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В течение длительного времени Америка была чрезвычайно мощным конкурентом, поскольку она возглавляет свободный демократический мир, что дает ей преимущества на международной арене. И все же, если Вашингтон не сможет удержать основные государства на своей стороне в ближайшие годы, он рискует получить горький опыт потери статуса конкурентоспособной сверхдержавы, резюмирует издание.

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