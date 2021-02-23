IT-компания перенесла штаб-квартиру из Минска в Киев 2 23.02.2021, 15:16

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Компания заявила, что сделала это «для спокойствия клиентов».

Dev.by заметил, что на сайте компании Andersen в качестве головного офиса указан киевский (раньше таковым считался офис в Минске), а также открыты вакансии для разработчиков в Кракове. В Andersen прокомментировали.

«Штаб-квартира для нас — это достаточно формальное понятие. Внутри компании мы считаем, что офисы равноправны. Киев указали больше для спокойствия клиентов.

В Кракове офис разработки появился пару месяцев назад, но пока совсем небольшой — арендуем коворкинг. Пока что там работают только местные ребята, но в перспективе будут релокейты из других наших офисов», — сообщили dev.by в компании.

По словам представителей Andersen, формальный перенос штаб-квартиры из Минска в Киев произошел около трех месяцев назад. В Беларуси в Andersen работает более 500 сотрудников.

За последние полгода минимум 15 белорусских ИТ-компаний открыли офисы в Украине, Польше и Литве. Среди них EPAM, Wargaming, Flo, Godel Technologies.

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