Зеленский бросает перчатку Путину 20 Сергей Руденко

23.02.2021, 15:28

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Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

Санкции против Медведчука поставили окончательную точку.

Всего три недели понадобились Владимиру Зеленскому для того, чтобы обнулить информационные и финансовые возможности кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) закрыты три телеканала и 19 предприятий, которые тот контролировал, под санкции попали и шестеро нанятых им менеджеров. СБУ подозревает Медведчука и его супругу Оксану Марченко в причастности к финансированию террористов из самопровозглашенной "ЛНР". Впервые за семь лет войны на Донбассе украинская власть нанесла серьезный удар по неофициальному представителю Путина в Украине. Персональные санкции против Медведчука это - политическая "перчатка", брошенная Зеленским президенту России.

Кум - королю, и сват - министру

За 25 лет в украинской политике Виктор Медведчук успел побывать и главой администрации президента Кучмы, и вице-спикером парламента, и лидером партии СДПУ(о), и главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ). На каждой из этих позиций он пытался доказать, что достоин большего. Например, президентства или, как минимум, премьерства. Однако амбиции Медведчука, о которых с нескрываемым раздражением на пленках майора Мельниченко отзывался даже его шеф Леонид Кучма, так и не были реализованы.

В 2004 году Медведчук сорвал политический джек-пот, взяв в кумовья Путина и жену Медведева - Светлану. С ростом влияния нынешнего президента России, укреплял свои позиции в Украине и Виктор Владимирович. Попытки Януковича нейтрализовать его роль в стране потерпели фиаско. В дни Евромайдана, Виктор Федорович, как свидетельствуют данные следствия, 54 раза звонил Медведчуку, который, очевидно, был посредником между тогдашней украинской властью и Кремлем.

Показательно, что 17 марта 2014 года США ввели персональные санкции против Виктора Медведчука, который, по их мнению, своими действиями угрожал суверенитету и территориальной целостности Украины. Но это не помешало ему укреплять свои позиции внутри страны. За последние семь лет Медведчук превратился в неофициального представителя президента РФ в Украине. Казалось, этот его статус может изменить только один человек - Путин. Но уж никак не Зеленский.

Почему Зеленский пошел против Медведчука и Путина

Санкции в отношении Виктора Медведчука - очень сильный и правильный шаг со стороны команды Зеленского. Да, СБУ еще необходимо будет доказать обвинения против Медведчука, главное из которых - финансирование терроризма. Да, в Москве шокированы действиями официального Киева. Но свою миссию Владимир Зеленский выполнил, выбив из колоды "русского мира" "козырного туза" - главу политсовета ОПЗЖ.

Трудно сказать, что именно побудило нынешнего президента Украины пойти на открытый конфликт с Медведчуком (читай - с Путиным). Конечно, хотелось бы верить, что Зеленский наконец-то стал государственным мужем и наконец-то ощутил себя полноправным хозяином Украины. Но моя версия более прозаична: Bellingcat анонсировал публикацию расследования о причинах срыва спецоперации по поимке "вагнеровцев", а еще летом 2020-го появилась информация, что аресту наемников помешало окружение Зеленского.

А теперь представьте себе: Bellingcat публикует свое расследование и косвенно подтверждает, что президент Украины или глава его Офиса Андрей Ермак причастны к провалу спецоперации. А те в ответ - санкции против Медведчука. Согласитесь, в нынешней ситуации лучше уж быть врагом Путина, нежели государственным изменником, который завалил спецоперацию по задержанию военных преступников, причастных к агрессии России на Донбассе.

Чем ответят Медведчук и Путин

Медведчук и Путин - представители старой советской школы. Санкции Зеленского для них - личное оскорбление, особенно если они касаются их комфорта (запрет Виктору Владимировичу пользоваться пятью самолетами). Сам Медведчук говорит, что Зеленский своими санкциями оскорбил его супругу. Правда, кум Путина забыл упомянуть, что это он поставил под удар Оксану Марченко, записав на нее свои 97 компаний и фирм, работающих в том числе и в России.

Семейство Медведчука уже публично говорит о политических преследованиях со стороны Зеленского. Оксана Марченко объявила о начале своей политической карьеры в ОПЗЖ. Ее супруг обещает дать президенту Украины достойный отпор. Надо полагать, с помощью своего кремлевского кума.

Санкции против Медведчука поставили окончательную точку в "конфетно-цветочном" периоде отношений между Зеленским и Путиным. В Москве никогда не простят Зеленскому обнуление кума президента РФ. Именно поэтому за последние три дня на Донбассе усилились обстрелы украинских позиций. Перемирия, которым так гордился Зеленский, уже нет. И на востоке Украины следует ожидать эскалации ситуации.

Сергей Руденко, "Немецкая волна"

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