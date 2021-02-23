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Суд над Виктором Бабарико перенесен на неопределенный срок

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  • 23.02.2021, 15:37
  • 6,138
Суд над Виктором Бабарико перенесен на неопределенный срок
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Названа возможная причина.

В суде по делу претедента в президенты, политзаключенного Виктора Бабарико объявлен перерыв на неопределенный срок, но минимум до 9 марта, сообщила пресс-служба штаба Бабарико.

По информации tut.by, заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса.

Напомним, процесс по Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

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