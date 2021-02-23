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Металлурги оккупированного Донбассе начали масштабную забастовку

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  • 23.02.2021, 15:42
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Металлурги оккупированного Донбассе начали масштабную забастовку

Не работают ключевые предприятия региона.

На оккупированной части украинского Донбасса началась новая забастовка металлургов, связанная с катастрофическим ростом задолженности по заработной плате со стороны руководства так называемого «Внешнеторгсервиса» и которая может стать самой масштабной за последние полгода. На данный момент к протестным движениям присоединились рабочие сразу четырех крупнейших предприятий. Об этом сообщает «Информационный навигатор».

И хотя оккупанты обещали провести расчет еще до 13 февраля, однако вместо погашения задолженности люди получили новую «подачку», в среднем, около 17% от общей суммы.

В частности, об остановке работы до полного погашения сообщили профсоюзы предприятий:

Филиал №13 «Внешторгсервиса» — «Стахановский завод ферросплавов»

Филиал №12 ЗАО «Внешторгсервис» Алчевский металлургический комбинат

Филиал №1 Донецкий металлургический завод

Филиал №4 Енакиевский коксохимпром

При этом, у некоторых граждан из зарплаты были сразу удержаны коммунальные долги, в связи с чем люди получили крайне мизерные суммы.

На «Стахановском заводе ферросплавов» полностью остановилась отгрузка сырья, прибывшего из РФ, и плавильные печи.

Руководство «ВТС» уже направило на предприятие группу «штрейхбрейкеров».

«АМК» работает на 25-30%, поскольку имеющегося сырья хватит только на 2-3 дня для единственной рабочей печи №5. Доменные печи № 1 и №8 были остановлены еще 17 февраля. На выходных «АМК дали остаток ЗП за октябрь -14% и 23% за ноябрь. В марте-апреле предприятие должно перейти под контроль «трансграничного концерна «Энергия Донбасса»», а потому для разнорабочих это практически последний шанс «выбить» долги до ликвидации «ВТС».

Примечательно, что с момента предыдущего бунта не прошло даже месяца.

Кроме «АМК», в состав «Энергии Донбасса» должны войти «ДМЗ» и «Енакиевский коксохим». Сотрудники данных предприятий и вовсе получили от 8 до 15 процентов задолженности.

Руководство заводов грозит всем несогласным увольнениями, но, похоже, что люди и сами не прочь уже распрощаться с такой работой.

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