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Белорусские банки резко сократили расходы на благотворительность

  • 23.02.2021, 15:51
Белорусские банки резко сократили расходы на благотворительность

Это связано с уменьшением прибыли.

В 2019 году расходы на благотворительность составили 41 млн рублей. Таким образом, за год расходы банков на благотворительную деятельность снизились примерно на 15%, сообщает naviny.by.

Из 35 млн рублей в 2020 году около половины банки направили на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть составила поддержка учреждений здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации.

Помощь оказывается также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и направляется на другие социально значимые цели, сообщает Ассоциация белорусских банков.

«Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные средства на благотворительность. При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. И эта добрая традиция будет продолжена», — отметил председатель Ассоциации белорусских банков Владимир Драгун.

Напомним, акционеры белорусских банков принимают решение о суммах благотворительной помощи в зависимости от размера прибыли.

Сокращение расходов на благотворительность в 2020 году может быть связано с уменьшением прибыли. За прошлый год прибыль кредитных организаций Беларуси составила 1 млрд рублей и уменьшилась на 13,5% по сравнению с 2019 годом. 

«Ухудшение финансового результата негосударственных банков было более заметным. Основным фактором снижения прибыли банковского сектора по итогам 2020 года выступил рост чистых отчислений в резервы на 501,6 млн рублей», — отмечал зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц, выступая на январском расширенном заседании правления.

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