У Медведева не нашлось времени для Лукашенко

У Медведева не нашлось времени для Лукашенко12
- 23.02.2021, 15:59
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Или глава Совбеза РФ решил просто проигнорировать диктатора?
Александр Лукашенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не встретились в Сочи "из-за плотного графика". Но они поговорили по телефону и договорились встретиться позже. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на секретариат Медведева.
Стоит отметить, что легкими отношения Лукашенко и Медведева не назовешь. Экс-премьер РФ не раз критически высказывался в адрес белорусского диктатора. Накануне «выборов» в Беларуси он раскритиковал Лукашенко за то, что тот лепил из России образ врага.